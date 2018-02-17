سهم کشاورزی از آب استان سمنان ۸۶ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب‌الدین چاووشی در نشست شورای معادن و ذخایر استان سمنان به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه سهم ۸۶ درصدی کشاورزی استان از آب باید به‌خوبی مدیریت شود، تأکید کرد: مدیریت منابع و همچنین توسعه روش‌های نوین آبیاری دو اولویت دولت در راستای کاهش آثار خشک‌سالی است.

وی افزود: باید تدابیر جدی در حوزه آب اندیشیده شود که بتوانیم سهم توسعه آبیاری نوین در کشاورزی را افزایش و درنتیجه سهم کلی کشاورزی از آب را کاهش دهیم تا این امر بتواند به معادن و صنایع ما که دیگر بخش توسعه اقتصادی استان سمنان محسوب می‌شود، کمک شایانی کند.

استاندار سمنان همچنین درباره نگاه استانداری به توسعه اشتغال‌زایی توضیح داد: ایجاد واحدهای فرآوری و زیرساخت‌های لازم برای اشتغال در کنار جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی می‌تواند توسعه اقتصادی را در استان افزایش دهد.

چاووشی همچنین خواستار نگاه ویژه مسئولان استانی به تکمیل چرخه تولید و توسعه اقتصادی شد و تأکید کرد: باید بین معادن، تولیدات، اشتغال‌زایی، توسعه اقتصادی و بخش‌های مختلفی مانند سرمایه‌گذاری و ... توسعه‌ای متوازن برقرار کرد.

وی درباره مجوزهای جدید الصدور معادن در استان سمنان نیز گفت: نباید معادن ما غیرفعال باشند و فقط مجوزها ازاین‌دست به آن دست شوند لیکن مسئولان باید مجوزهای معادن را منوط به واحدهای واگذارشده‌ای که از ادوار گذشته تا کنون به بهره برداری نرسیده اند، کنند.