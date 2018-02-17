تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز میزبان آلومینیوم اراک است

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته بیست و چهارم رقابت‌ های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور و از ساعت 14 روز یک‌شنبه 29 بهمن‌ ماه تیم فجر شهید سپاسی در ورزشگاه شهید دستغیب برابر آلومینیوم صف آرایی می کند.

فجری ها تا اینجای کار با کسب 11 برد، 6 تساوی، 6 باخت و کسب 39 امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارندو تیم آلومینیوم نیز با 25 امتیاز رده چهاردهم جدول را در اختیار دارد.

شاگردان کلانتری که این روزها در حال کسب نتایج خوب و رضایت بخش هستند در هفته گذشته موفق شدند با تک گل شاهین مجیدی تیم ایرانجوان بوشهر را از پیش رو بردارند.