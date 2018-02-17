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۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۳۷

با حکم عبدالهادی فقهی زاده؛

معاونین علمی و اجرایی نمایشگاه قرآن کریم منصوب شدند

معاونین علمی و اجرایی نمایشگاه قرآن کریم منصوب شدند

عبدالهادی فقهی زاده، رئیس بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در احکامی جداگانه معاون علمی و معاون اجرایی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه شورای برنامه ریزی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به ریاست عبدالهادی فقهی زاده رئیس بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم  و با حضور اعضای شورای برنامه ریزی نمایشگاه قرآن کریم روز ( چهارشنبه) ٢٥ بهمن ماه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه با حکم عبدالهادی فقهی زاده رئیس بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم؛ حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی خسروی به سمت« معاون علمی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم» و حجت الاسلام والمسلمین سید حمیدرضا محمودزاده حسینی به سمت« معاون اجرایی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم» منصوب شدند.

در ادامه جلسه موضوعات محتوایی و اجرایی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نسبت به رویکردی منطقی در تقسیم بندی کمیته های گوناگون در جهت رسیدن به اهداف برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تاکید شد.

کد مطلب 4229977
سارا فرجی

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