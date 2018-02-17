معاونین علمی و اجرایی نمایشگاه قرآن کریم منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه شورای برنامه ریزی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به ریاست عبدالهادی فقهی زاده رئیس بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم و با حضور اعضای شورای برنامه ریزی نمایشگاه قرآن کریم روز ( چهارشنبه) ٢٥ بهمن ماه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه با حکم عبدالهادی فقهی زاده رئیس بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم؛ حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی خسروی به سمت« معاون علمی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم» و حجت الاسلام والمسلمین سید حمیدرضا محمودزاده حسینی به سمت« معاون اجرایی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم» منصوب شدند.

در ادامه جلسه موضوعات محتوایی و اجرایی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نسبت به رویکردی منطقی در تقسیم بندی کمیته های گوناگون در جهت رسیدن به اهداف برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تاکید شد.