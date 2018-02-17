درصد کمی از سند تحول بنیادین در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بیرانوند در برنامه تلویزیونی پرسشگر درباره چالش های پیش روی شورای عالی آموزش و پرورش و نقش دو نماینده مجلس به عنوان ناظر در این شورا گفت: دو نماینده به عنوان عضو ناظر در شورا به علت تطبیق مصوبات شورا با قوانین بالادستی حضور دارند.

وی افزود: شان شورای عالی را مصوبات، وظایف، اهداف و اعضای آن بخوبی روشن می‌کند. خانم فریده اولادقباد و بنده دو عضو ناظر شورای عالی هستیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه عبارت سند تحول بنیادین در بودجه ۹۷ قید نشده است گفت: معمولا در محافل و مجامع علمی،عبارت سند تحول ورد زبان هاست و هرکسی تحت عنوان نامزد وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد شاه بیت برنامه هایش اجرای سند تحول بود. اما باید چه کرد تا سند اجرا شود؟

بیرانوند افزود: سند تحول بسیار مهم و اساسی است، اما ای کاش قبل از آن که دیر شود اجرایش کنیم. دولت در بخش زیرساخت ها برنامه‌های خوبی ارائه داد اما محدودیت هایی در بودجه داشتیم. اگرچه در بودجه نام سند نبود اما بی شک طرح هایی در راستای اجرای سند در بودجه آمده بود. اما در مجموع درصد کمی از سند در حال اجراست و جای نقد دارد. دغدغه ویژه ای است اما می‌دانیم کمبودهایی وجود دارد.

وی با بیان اینکه به عنوان مثال رتبه بندی فرهنگیان از جمله موارد مطرح است اظهار کرد: لازمه اصلی اجرای سند اجرای صلاحیت حرفه ای معلمان است. مذاکراتی داشته ایم و امیدواریم رتبه بندی و صلاحیت حرفه ای مهر امسال اجرا شود، اگر چه در بودجه نیامده اما پیش بینی هایی انجام داده‌ایم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: بسیاری برنامه‌های ما دغدغه ویژه صاحب نظران تعلیم و تربیت نیز هست اما موقع محاسبه دخل و خرج کشور می‌بینیم پول به اندازه کافی نداریم. هرچه می‌کنیم تامین نمی‌شود، چه باید کرد؟

بیرانوند تاکید کرد: البته کم پیش آمده بحث فرهنگیان در مجلس مطرح شود و نمایندگان کمک و تصویب نکنند.

وی درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر حذف آزمون های مدارس خاص در دوره ابتدایی گفت: کسانی که این تصمیم را گرفتند دلسوزان آموزش و پرورش و عالمان این عرصه اند. البته بنده و دیگر نماینده ناظر مجلس به علت تصویب بودجه ۹۷ در مجلس در این جلسه حاضر نبودیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: بنده نیز به کرات در جلسات مختلف اعلام کردم تنوع و تکثر مدارس باید محدود شود. اما محل اشکال این مصوبه از جنس حذف یا عدم حذف آزمون نیست بلکه از جنس یک‌شبه حذف کردن آزمون ها است. این کار با اهمیتی بود اما کار با اهمیت را یک شبه نمی‌توان تصویب کرد و انجام داد. آنچه مورد نقد است این است که بسیاری خانواده ها زحمت کشیده بودند و هزینه کرده بودند و آماده شده بود و درست چند هفته به زمان آزمون، لغو کردن درست نبود.

بیرانوند افزود: به هر حال تعداد ۲۵۰ هزار نفر تلاش کردند. نقد بنده به زمان این مصوبه است واگر به تیر ۹۷ موکول میشد مردم تکلیف خودشان را می دانستند. غالب اعتراض به زمان این مصوبه برمی گردد.