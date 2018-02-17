یادواره شهید ابراهیم هادی در دشتی برگزار شد

مهدی مهربان‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری یادواره شهید ابراهیم هادی اظهار داشت: به منظور ترویج فرهنگ ایثار وشهادت و یادبود شهادت شهید ابراهیم هادی و شهادت جوانان و نوجوانان دو گردان کمیل و حنظله در عملیات والفجر این مراسم در گلزار شهدای خورموج برگزار شد.

وی افزود: پس از پنج روز محاصره و تشنگی و تسلیم نشدن حتی یک نفر از دلاورمردان گردان های کمیل وحنظله از مقاطع درخشان دفاع مقدس است که به دلایل موفقیت در دستیابی به اهداف، در سه دهه اخیر مکتوم مانده و به آن پرداخته نشده است و همواره می تواند سرمشق ما در مواجهه با عداوت دشمنان مان باشد.

وی با بیان اینکه معرفی این حماسه تاریخی برای نسل امروز از دیگر اهداف این برنامه است، خاطر نشان کرد: دراین مراسم حجت الاسلام مقاتلی به ایراد سخن پیرامون ویژگی‌های اخلاقی شهید هادی پرداخت و اجرای مداحی توسط صحبتیان از دیگر برنامه های این مراسم بود.

مهربان پور تصریح کرد: در حاشیه این مراسم نیز کتاب سلام بر ابراهیم که به زندگی و خاطره شهید هادی پرداخته و بیش از صد بار نیز تجدید چاپ شده معرفی وتوزیع شد.

وی ادامه داد: این شهید فردی عادی از بین مردم ولایتمدار تهران بود که پهلوانی بزرگ و ورزشکاری دلاور که برای حفظ دین و ارزشهای انقلاب اسلامی در جبهه های حق علیه باطل شرکت کرده بود.