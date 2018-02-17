سلام دوباره «گردوغبار» به لرستان/ آلودگی هوا در شهرهای جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر هاشمی در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران لرستان در سخنانی بابیان اینکه بر اساس پیشبینیهایی که از قبل صورت گرفته بود بارندگیهای خوبی در استان محقق شد گفت: میانگین بارندگیها در استان ۲۱ میلیمتر بوده و بیشترین بارندگی در استان مربوط به شهرستان دورود با ۳۰ میلیمتر و کمترین بارندگیها نیز مربوط به شهرستان الیگودرز با ۱۲ میلیمتر بوده است.
وی بابیان اینکه بارندگیها در استان ادامه دارد و بارشها در مناطق شمالی استان بهصورت رگباری تا بامداد فردا ادامه خواهد داشت افزود: سامانه اصلی بارشی طی فردا وارد استان میشود و بیش از ۳۰ میلیمتر باران را در استان خواهیم داشت.
مدیرکل هواشناسی لرستان بابیان اینکه بارش برف در مناطق شمالی استان و شهرهای الشتر، نورآباد، الیگودرز و بروجرد بین پنج تا ۱۰ سانتیمتر را خواهیم داشت گفت: همچنین گردوغبار که امروز در خوزستان تشکیلشده و با توجه به اینکه جریانات جنوبی به سمت لرستان درحرکت است امکان وقوع گردوغبار در پلدختر و شهرهای جنوبی استان نیز وجود دارد.
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