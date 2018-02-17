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۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۵۳

رئیس تبلیغات اسلامی کبودراهنگ عنوان کرد:

سرکشی از ۴۵ هیئت مذهبی شهرستان کبودراهنگ در ایام فاطمیه

سرکشی از ۴۵ هیئت مذهبی شهرستان کبودراهنگ در ایام فاطمیه

کبودرآهنگ - رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان کبودراهنگ از سرکشی ۴۵ هیئت مذهبی این شهرستان در ایام فاطمیه خبر داد.

حجت‌الاسلام حسین علی قمری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر از سرکشی ۴۵ هیئت مذهبی شهرستان کبودراهنگ در ایام فاطمیه خبر داد.

حجت‌الاسلام قمری نیا گفت: در این بازدیدها که از فاطمیه اول آغاز شده برنامه های هیئات مذهبی کبودراهنگ در مساجد، حسینیه ها و تکایا که نسبت به برگزاری مراسم عزاداری، سخنرانی و برنامه فرهنگی و مذهبی اقدام می کنند؛ بررسی می شود.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان کبودراهنگ افزود: در این بازدید ها که به همراه کارشناس تشکلهای دینی اداره انجام می‌شود نقاط قوت هیئات مشخص و دلایل حضور یا عدم حضور اقشار مختلف مردم در مراسم بررسی و نسبت به کاستی ها نیز تذکرات لازم داده می شود.

وی یاداور شد: در شهرستان کبودراهنگ ۲۴۸ هیئت مذهبی ثبت شده وجود دارد.

کد مطلب 4229996

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