روزی چند ساعت در قبرستان قدم زدم/ انتقاد از محل برپایی تجسمی فجر

آرزو باغ شیخی ویدیوآرتیست جوانی که در دهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با ویدیوآرت «فراتر از بودن» حضور دارد درباره این اثر به خبرنگار مهر گفت: ویدیوآرت «فراتر از بودن» از مجموعه «مرگ» جزو ویدیوآرت‌هایی است که ارزش زیادی برایم دارد و امیدوارم که جزو برگزیدگان جشنواره باشد. برای تهیه این ویدیوآرت، نزدیک به ۲ هفته هر روز چندین ساعت در قبرستان قدم می‌زدم تا به سوژه مورد نظرم برسم.

وی به استیتمنت مجموعه ویدیوآرت خود که «مرده ها هنوز آنقدر نمردند و همین را برای زنده‌ها هم می توان گفت» اشاره کرد و افزود: به دلیل اینکه چشم با روح آدمی در ارتباط تنگاتنگی است سعی کردم نوری را روی چشم عکس مورد نظرم بیندازم تا به انتقال مفهومی که در ذهن داشتم کمک کند.

باغ شیخی با انتقاد از برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر در مجموعه صبا و نبود اطلاع‌رسانی صحیح و سریع به هنرمندان، گفت: هدف اصلی من از ارایه ویدیوآرت «فراتر از بودن» به جشنواره فجر نمایش آن در موزه هنرهای معاصر تهران بود چون موزه مکان حرفه‌ای تری برای نمایش ویدیوآرت است و الان از محل نمایش کارم اصلا راضی نیستم چون اثری در کنار کار من قرار دارد که صدای بلندی دارد و این صدا روی ویدیوآرت من تاثیر منفی دارد و صدای آن شنیده نمی شود. این در حالی است که ویدیوآرت من گوشه ای دنج و تاریک لازم داشت تا مخاطب ارتباط بیشتری با آن برقرار کند.

این هنرمند جوان در پایان ابراز امیدواری کرد که فراخوان جشنواره هنرهای تجسمی در سال‌های آینده دقیق‌تر باشد تا هنرمندان از محل برگزاری نمایشگاه مطلع باشند و اطلاع رسانی دقیقی صورت گیرد.

آرزو باغ شیخی، کارشناس نقاشی و کارشناس ارشد تصویرسازی‌ از دانشگاه هنر تهران است و نزدیک به ۴۰ نمایشگاه انفرادی و گروهی در ایران، ایتالیا، فرانسه، انگلیس، صربستان، چین، هندوستان و اسپانیا داشته است. از موفقیت های این هنرمند جوان، کسب رتبه اول و دریافت جایزه رزیدنسی هنری کشور فرانسه است.

باغ شیخی همچنین در فستیوال بین المللی با موضوع گرمایش جهانی و جنگ آب، آرای داوران را به خود اختصاص داد. او در جشنواره «Global Warming & Water Wars: vision of the future» با ارسال ۲ اثر ویدیوآرت توانست آرای داوران را به خود جلب کند. آثار این فستیوال به صورت آنلاین و دایمی از فوریه ۲۰۱۸ میلادی به نمایش درخواهد آمد و همچنین در lysdor نیز در معرض دید علاقمندان خواهد بود.