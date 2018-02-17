آمریکا دنیای سیاست را با دنیای تجارت اشتباه گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر شنبه در جمع محققان و اندیشمندان موسسه ORF هندوستان گفت: برجام تعهد 7 کشور و مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل است و مطابق فرهنگ اسلامی و ایرانی، تا برجام را نقض نکنند، نقض کننده آن نخواهیم بود.

رئیس‌ جمهور گفت: چرا بعد از این همه پیشرفت‌های علمی در جهان و وجود مراکز علمی و دانشگاهی متعدد که روز به روز بر تعداد آنها هم افزوده می‌شود، هنوز مسایل و مشکلات بسیار مهمی در جهان باقی مانده است و جنگ پایان نمی‌یابد و همچنان تجاوز به حقوق ملت‌ها و کشورهای دیگر وجود دارد و ملت‌ها در رعب و وحشت از تروریسم و افراط‌گری به سر می‌برند.

روحانی خاطر نشان کرد: بشر در طول قرن‌ها و هزاران سال با این مشکلات مواجه بوده و برای رفع آن تلاش‌های گوناگونی انجام داده ولی همچنان این مشکلات وجود دارد و باید مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی جهان به صورت دقیق به این چرایی پاسخ دهند.

رئیس جمهور با طرح این سوال که آیا سرنوشت حتمی بشر این است که جنگ، تروریسم و تجاوزگری برای همیشه باقی بماند، خاطر نشان کرد: بر این اعتقاد هستم که مشکلات فراوانی در جهان وجود دارد که هنوز بشریت نتوانسته بر آن فائق بیاید و تا زمانی که بر این مشکلات فائق نشود، جامعه همچنان با مشکلات فراوان توأم خواهد بود.

روحانی با تأکید بر اینکه بسیاری از مسایل ناخوشایند در جهان از اشتباهات محاسباتی نشأت می‌گیرد، گفت: تا زمانی که اشتباهات محاسباتی وجود داشته و برای آن اندیشه‌ای نشود، مشکلات همچنان وجود خواهد داشت.

رئیس جمهور اضافه کرد: آمریکا به عنوان یک کشور صنعتی و بزرگ در رژیم گذشته بر تمام مناسبات سیاسی، اقتصادی، نظامی و حتی فرهنگی ایران سیطره داشت و حتی شاه در مسایل مهم از سفیر آمریکا اجازه می‌گرفت و امروز بعد از گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی مدام در حال تکرار محاسبات اشتباه خود در خصوص ایران است و بارها تلاش کرده تا به ایران ضربه بزند. اما در مقطعی سران این کشور صراحتاً اعلام کردند که از اقدامات اشتباه گذشته خود توبه کرده و هیچ وقت به فکر سرنگونی نظام ایران نخواهند بود. اما مجدداً فرد جدیدی در آنجا روی کار آمده و در حال و هوای تکرار اقدامات گذشته است.

روحانی لزوم تفکر و تعقل، قبل از هرگونه عملی را مورد تأکید قرار داد و گفت: بسیاری از جنگ‌های فرسایشی و اقدامات خطرناک در طول تاریخ و دهه‌های اخیر ناشی از اقدام بدون پشتوانه فکری بوده است.

رئیس جمهور عدم پایبندی به عهد و پیمان را یکی دیگر از عوامل مشکلات در جهان امروز دانست و اظهار داشت: معتقدیم اگر عهد و پیمانی بستیم باید به آن وفادار باشیم و این موضوعی است که در کتاب آسمانی مسلمانان بر آن تأکید شده است.

روحانی خاطر نشان کرد: شروع جنگ عراق علیه ایران بخاطر این بود که صدام به عهد و امضایی که پای عهدنامه 1975 گذاشته بود، پایبند نماند و آن را زیر پا گذاشت و یک جنگ طولانی ویرانگر 8 ساله را بر ملت ایران تحمیل کرد و از آنجا که مجازات نشد، مجدداً با اشتباه محاسباتی به کویت حمله کرد. در آن مقطع صدام از ما خواسته بود در مقابل تجاوز او به کویت چشم‌پوشی کنیم و شاید چنین انتظاری داشت، اما اولین کشوری بودیم که تجاوز صدام را حتی قبل از عربستان و شورای همکاری خلیج فارس محکوم کردیم. لذا بسیاری از اتفاقات در جهان بخاطر عدم وفاداری به عهد و پیمان است.

رئیس جمهور با اشاره به توافق برجام اظهار داشت: برجام توافقی است که 7 کشور نسبت به آن تعهد کردند و بالاتر از امضاء 7 کشور، شورای امنیت سازمان ملل آن را تأیید کرده است. لذا دولت آمریکا در مسأله برجام با ایران طرف نیست، بلکه با عهد و پیمان و آثار نقض آن در تاریخ و همچنین شورای امنیت سازمان ملل و افکار عمومی جهان، طرف است.

روحانی تصریح کرد: ایرانیان به عنوان کسانی که همواره بر عهد و پیمان خود مانده‌اند تا روزی که دیگران نقض پیمان نکنند، ما نیز نقض پیمان نخواهیم کرد و بر اساس آموزه‌های دینی بر این باور هستیم که تا پای جان بر پیمان خود استوار بمانیم و چنانچه نیت نقض پیمان داشتیم از ابتدا چنین پیمانی را امضاء نمی‌کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه پس از امضای یک توافق و پیمان، دیگر جایی برای چانه‌زنی وجود ندارد، اظهار داشت: بعد از امضای پیمان، چانه‌زنی اقدامی مضحک و خنده‌دار است و آن فردی که در آمریکا روی کار آمده و در کار تجارت بوده است، ظاهراً تصور می‌کند که دنیای سیاست هم مانند تجارت است که می‌تواند هر زمان به چانه‌زنی بپردازد.

روحانی تصریح کرد: اگر دولت آمریکا برجام را زیر پا بگذارد و آن را نقض کند، بی‌تردید پیشمان خواهد شد و مردم آمریکا نیز، صدای خود را بر سر ناقضان این پیمان بلند خواهند کرد.

رئیس جمهور افزود: اگر وفاداری به عهد و پیمان وجود نداشته باشد، به هیچ چیزی در جهان نمی‌توان اعتماد داشت.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه بی‌اخلاقی کلید اصلی مشکلات موجود در سیاست خارجی است، اظهار داشت: تا زمانی که در سیاست و روابط جهانی اخلاق حاکم نباشد، دنیای سیاست به پیروزی نهایی نمی‌رسد و مشکلاتی مانند، جنگ و تروریسم در جهان ریشه‌کن نخواهد شد.

روحانی تصریح کرد: سیاست خارجی امروز جهان به هیچ عنوان با اخلاق تناسب ندارد و بر مبنای سود،‌ قدرت و زور است که در این خصوص می‌توان به برخورداری 5 کشور از حق وتو اشاره کرد. چرا باید آمریکا و 4 کشور دیگر حق وتو داشته باشند، اما کشور هند با یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت حق وتو نداشته باشد.

رئیس جمهور گفت: اگر معادلات جهانی بر مبنای انصاف و عدل است، چرا فقط 5 کشور از حق وتو برخوردارند. آیا در چنین شرایطی سازمان ملل می‌تواند فریادرس ملت‌های جهان باشد. در چنین معادلاتی هر کشوری که به هر کدام از 5 کشور نزدیک شود، سازمان ملل در مقابل آن کارکردی نخواهد داشت.

روحانی تصریح کرد: تا زمانی که عدالت و انصاف در سیاست مقدم نیست، باز هم شاهد جنگ و تجاوزگری در جهان خواهیم بود. چرا که گاهی منفعت زودگذر یک قدرت در سایه حمله نظامی نمود پیدا می‌کند و اینکه امروز آمریکا بخشی از سوریه را اشغال کرده و در امور داخلی منطقه دخالت می‌کند، بخاطر وجود معادلات غلط در عرصه جهانی است.

رئیس جمهور اضافه کرد: فروش سلاح برای غربی‌ها، سود فراوان دارد و چه کسی بهتر از آنهایی که نفت می‌فروشند و ذخایر ارزی‌شان در اختیار آمریکایی‌هاست می‌توانند به دولت آمریکا و سلطه‌گران در مسیر اعمال سلطه و دخالت در امور منطقه یاری کنند.

روحانی خاطر نشان کرد: به عنوان کسی که از معادلات سیاست و جنگ آگاهی دارم، معتقدم اگر بر مبنای غارت ذخایر عربستان و کویت نبود، آمریکا قادر بود اولاً اجازه ندهد عراق به کویت وارد شود و ثانیاً بیرون راندن صدام از کویت کار بسیار آسانی و کوتاه مدتی بود.

وی خاطر نشان کرد: رئیس جمهور وقت آمریکا با ارسال کیک و انجیل خواست به ما بگوید اگر پایان تجاوز صدام را می خواهید، باید چنین کنید. لذا به خوبی از توان نظامی صدام آگاهی داشت.

رئیس جمهور با بیان اینکه بنا بود با ابزار داعش سالیان درازی در عرصه معادلات منطقه‌ای و جهانی بازی شود، گفت: داعش ابزار خوبی برای آمریکا بود، اگر لازم باشد دلایلش را به جهان توضیح می‌دهیم.

روحانی افزود: مردم عراق و سوریه به کمک دوستان خود توانستند بر داعش غلبه کرده و آن را عقب برانند.

رئیس جمهور تصریح کرد: تا زمانی که اخلاق، فراتر از منافع ملی مد نظر قرار نگیرد، آرامش و ثبات در جهان حاکم نخواهد شد و دنیای سیاست باید به این درک و فهم برسد که سیاست بدون اخلاق و نیز با عدم وفاداری به عهد و پیمان نمی‌توان معضلات دنیای کنونی را حل و فصل کرد.