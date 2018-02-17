تامین آب شرب بهداشتی روستای «آزاتی» در جنوب سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مانا، پروژه تصفیه خانه آب شرب بهداشتی روستای «آزاتی» از مجموعه روستاهای «کشاری» شهرستان «سرباز» واقع در جنوی استان سیستان و بلوچستان امروز با حضور معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، مقامات کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مسئولین استان سیستان بلوچستان از جمله فرماندار شهرستان سرباز، افتتاح و به بهره برداری رسید.

علی صانعی، طراح و مدیر اجرایی این پروژه با بیان اینکه ظرفیت تصفیه خانه روستای «آزاتی» دو نیم میلیون لیتر است، تصریح کرد: این پروژه با حمایت مالی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و حمایت معنوی سازمان حفاظت محیط زیست طراحی، اجرا و بهره برداری شده است.

وی توان تصفیه خانه را ۱۵ متر مکعب در روز اعلام کرد و درباره جزئیات آن گفت: این اولین تصفیه خانه ای است که با استفاده از تکنولوژی عایق نانو پلی اتیلن و با روش ایرانی و ابداعی «جریکو» ساخته می شود.

در این آیین، پروین فرشچی، معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور با دلسوزانه توصیف کردن اجرای این پروژه از سوی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، خاطر نشان کرد: همه کسانی که در اجرای پروژه تصفیه خانه آب در روستای مرزی و دور افتاده «آزاتی» کمک کردند در واقع وظیفه انسانی و ملی خود را انجام دادند.

وی ضمن تشکر از دکتر محمد سعیدی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای این پروره ملی، افزود: امید داریم که این تنها پروژه در نوع خود نباشد و دیگران نیز همچون این شرکت در اجرای پروژه های ملی با رویکرد عمل به مسئولیت های اجتماعی وارد عمل شوند.

حمید الدین یوسفی، فرماندار شهرستان سرباز هم در ادامه با اشاره به اینکه تصفیه خانه آب روستای آزاتی از سوی مجریان آن با نگاه بلند انسانی اجرا شده است، تاکید کرد: این نوع پروژه ها به ایرانیانی که در نقاطه صفر مرزی ساکن هستند، یادآور می شود که هموطنان آنها در مرکز کشور به یاد آنها هستند.

وی تصفیه خانه آب روستای مرزی آزاتی را پروژه ای در راستای تقویت پیوند ملی ایرانیان دانست و افزود: از دکتر سعیدی، دکتر فرشچی و تمام کسانی که در اجرای این پروژه نقش داشته اند، سپاسگزاریم و آماده ایم برای پروژه های مشابه حمایت های فنی و تخصصی لازم را ارائه دهیم.

در ادامه این مراسم علیرضا تقوی، معاون پشتیبانی و سرمایه انسانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اعلام اینکه تصفیه خانه آب شرب بهداشتی روستای آزاتی با صرف هزینه ای بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان احداث شده است، افزود: با احداث این پروژه ۱۷۰خانوار برای نخستین بار از آب آشامیدنی سالم بهره مند می شوند.

وی که به نیابت از رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در آیین افتتاح این پروژه حضور یافته بود، تصریح کرد: زمانی که برای اجرای پروژه تصفیه خانه روستای آزاتی صرف شد ۶ ماه بود که طی آن تلاش شد، بهترین روش ممکن برای ساخت آن به کار گرفته شود.

تقوی الگو سازی مبتنی بر اجرای مسئولیت های اجتماعی را یکی از اهداف کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در اجرای پروژه ای این چنینی اعلام کرد و افزود: امیدواریم مردم منطقه در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی این هدیه را از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بپذیرند و بزودی شاهد باشیم که در تمام کشور مشکلات مشابه به همت همه به تمامی رفع شود.

در بخش دیگری از مراسم افتتاح تصفیه خانه روستای آزاتی شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان، علی اکبر غنجی مدیر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همواره و در تاریخ انقلاب اسلامی در عمل به وظیفه آماده بوده است، خاطر نشان کرد: تصفیه خانه روستای مرزی آزاتی از سوی شرکتی اجرا شده است که در زمان دفاع مقدس خط دوم دفاعی کشور نام گرفت و در عصر تحریم های ظالمانه به عنوان هدف اصلی دشمنان کشور و نظام در جایگاه خط اول دفاعی به عمل نسبت به وظیفه پرداخت.

وی در پایان نگاه ملی را یکی از ویژگی های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دانست و با رد برخی نگاه های محلی گرایانه، تاکید کرد: جوانان این کشور هستند که از سراسر ایران برای خدمت به ملت و نظام مقدس اسلامی در مجموعه کشتیرانی جمهوری اسلامی در کنار یکدیگر گرد هم آمده اند و با اتکال به هویت ملی و دینی خود برای اعتلای کشور تلاش می کنند.

شایان ذکر است در پی فوت یک نوجوان بومی در اثر حمله گاندو در روستای آزاتی شهرستان سرباز، که در بیست و چهارمین همایش هماهنگی ارگان های دریایی در سال گذشته از سوی معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست اعلام شد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پروژه ایجاد تصفیه خانه آب این روستا را در دستور کار خود قرار داد و به اجرا رساند.