صادرات چمدانی ۳ میلیون دلاری از مرز اینچه برون

به گزارش خبرنگار مهر، سیدابراهیم حسینی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان گلستان اظهار کرد: در ۱۰ ماه گذشته ۵۸ هزار نفر مسافر در مرز اینچه برون تردد داشته اند که بیشتر آن ها ترکمنستانی هستند.

وی با بیان اینکه تعداد مسافران ایرانی مرز اینچه برون خیلی کم است، افزود: حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ نفر ترکمنستانی روزانه در حال تردد و ورود و خروج از مرز اینچه برون هستند.

مدیرکل گمرکات استان گلستان با بیان اینکه در ۱۰ ماه گذشته سه میلیون و ۴۹۰ هزار دلار صادرات چمدانی از مرز اینچه برون انجام شده است، گفت: در این مدت ۷۴۴ دستگاه وسیله نقلیه کارنتیر در مرز اینچه برون تردد داشته اند که این رقم در سال گذشته ۳۸۶ دستگاه بوده و امسال با رشد ۹۳ درصدی روبرو بوده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته کالاهای وارداتی بعد از عبور از ۱۱ ایستگاه ترخیص می شدند و این ایستگاه ها هم اکنون به چهار ایستگاه تقلیل یافته، ادامه داد: در گذشته مدت زمان ترخیص کالا در مرز اینچه برون ۲۶ روز بود که هم اکنون به سه روز کاهش یافته است.

حسینی با یادآوری اینکه هم اکنون صادرات کالا از مرز اینچه برون یک روزه انجام می شود، اضافه کرد: با راه اندازی سامانه جامع امور گمرکی و ارائه خدمات الکترونیکی از زمانی که صاحب کالا از طریق سامانه اظهار کند تا انجام کار ارزیابی در گمرک اینچه بون کمتر از یک روز زمان نیاز است.

محدوده ۲۹۰ هکتاری گمرک مشخص نیست

وی همچنین به موضوع بندرخشک اینچه برون هم اشاره و تصریح کرد: طبق مصوبه قرار بود ۲۹۰ هکتار از اراضی در اختیار گمرک قرار گیرد تا زیرساخت ها تامین شود اما هنوز محدوده این ۲۹۰ هکتار مشخص نیست.

مدیرکل گمرکات استان گلستان با بیان اینکه گمرک استان آمادگی دارد ایستگاه های ورودی و خروجی خود را در اینچه برون مستقر کند، پیشنهاد کرد: در صورت مشخص شدن محدوده، متولیان می توانند به طور فاز بندی مجتمع های تجاری، صنعتی و تولیدی در اینچه برون را ایجاد کنند.