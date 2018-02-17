امت حزب الله ایران در همه مقاطع و برهه ها حضور موثر دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تنگسیری جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه در جمع رزمندگان منطقه چهارم ثارالله با گرامیداشت ایام الله دهه فجر و ۲۲ بهمن ماه سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سخنانی گفت: ما روز ۲۲ بهمن امسال شاهد حماسه ای بودیم که ملت غیور ایران اسلامی خلق کردند که به فرموده ی امام مسلمین حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) یک حماسه ی تماشایی شد و این روز بزرگ نیز در تاریخ این انقلاب جاودانه شد.

سردار تنگسیری در ادامه اظهار داشت: مردم و امت حزب الله ایران در همه ی مقاطع و برهه ها حضور داشته و دارند باید این حضور را قدر بدانیم و با خدمات به این مردم از حضور آنان تجلیل کنیم.

وی افزود: اگر ما به رهبر و جایگاه رهبری اهمیت دهیم مطمئن باشیم کشور ما دچار هیچ گزندی نخواهد شد و مردم نیز بسیار مهم هستند که به لطف خدا و با هوشیاری و بصیرت همین مردم تا به امروز دشمن راه به جایی نبرده است.