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۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۰۷

 سردار تنگسیری:

امت حزب الله ایران در همه مقاطع و برهه ها حضور موثر دارند

امت حزب الله ایران در همه مقاطع و برهه ها حضور موثر دارند

جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: امت حزب الله ایران در همه مقاطع و برهه ها حضور داشته و دارند، باید این حضور را قدر بدانیم و با خدمات به این مردم از آنان تجلیل کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تنگسیری جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه در جمع رزمندگان منطقه چهارم ثارالله با گرامیداشت ایام الله دهه فجر و ۲۲ بهمن ماه سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سخنانی گفت: ما روز ۲۲ بهمن امسال شاهد حماسه ای بودیم که ملت غیور ایران اسلامی خلق کردند که به فرموده ی امام مسلمین حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) یک حماسه ی تماشایی شد و این روز بزرگ نیز در تاریخ این انقلاب جاودانه شد.

سردار تنگسیری در ادامه اظهار داشت: مردم و امت حزب الله ایران در همه ی مقاطع و برهه ها حضور داشته و دارند باید این حضور را قدر بدانیم و با خدمات به این مردم از حضور آنان تجلیل کنیم.

وی افزود:  اگر ما به رهبر و جایگاه رهبری اهمیت دهیم مطمئن باشیم کشور ما دچار هیچ گزندی نخواهد شد و  مردم نیز بسیار مهم هستند که به لطف خدا و با هوشیاری و بصیرت همین مردم تا به امروز دشمن راه به جایی نبرده است.

کد مطلب 4230079
هادی رضایی

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