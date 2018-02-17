اجرای ۱۷۰۰ پروژه گردشگری/ مقاصد جدید گردشگری نوروزی تعریف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مونسان بعدازظهر شنبه در حاشیه افتتاح طرح های گردشگری مازندران در گفتگو با خبرنگاران در چالوس، با بیان اینکه هزار و ۷۰۰ پروژه گردشگری در کشور در دست اجرا است، ادامه داد: امیدواریم این پروژه ها تا پایان دولت دوازدهم به بهره برداری برسد، اگرچه همچنان سرمایه گذاری در بخش گردشگری به صورت روزانه ادامه دارد.

مونسان یادآور شد: خوشحالیم که سرمایه گذاران این بخش را سودده تشخیص دادند و روزبه روز سرمایه گذاری بیشتری در حوزه گردشگری داریم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی با اشاره به بومگردی و توسعه آن در روستاها و شهرها گفت: این بخش اشتغال خوبی را در روستاها و شهرهای ایجاد کرده است و به توسعه اقامتگاهها کمک کرده است.

وی با اظهار اینکه طبعیت گردی مورد استقبال گردشگران واقع شده است، ادامه داد: استفاده از ابنیه تاریخی و تبدیل به فضاهای اقامتی با ویژگی های منحصربفرد از دیگر طرح های در دست اقدام به شمار می رود.

مونسان با اشاره به رشد سرمایه گذاری در حوزه گردشگری اظهار امیدواری کرد تا به اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ و دستیابی به ۲۰ میلیون گردشگری خارجی برسیم.

وی درباره طرح های نوروزی گفت: ۱۹ دستگاه اجرایی و امدادی در قالب سفرهای نوروزی هماهنگ شده اند و امسال تمام تلاش بر این است ایام پرنشاطی را در ایام نوروز رقم بزنیم و نظارت ها در حوزه کیفی و کنترل قیمت افزایش می یابد و دستگاهها موظفند از هرگونه افزایش قیمت جلوگیری کنند.

وی با عنوان اینکه تمام سایت های تاریخی و موزه ها آماده خدمات دهی به مسافران نوروزی خواهند بود، تصریح کرد: برنامه های متنوع و شادی با همراهی شهرداری ها به اجرا خواهیم گذاشت و پرتال جامع گردشگری کشور که منبع و ماخذ جاذبه های تاریخی و تفریحی ظرف ۱۰ روز آینده بهره برداری خواهد شد و تمام تلاش این است که سفرها به صورت یکنواخت در کشور توزیع شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور گفت: امسال مقاصد جدید گردشگری در کشور اضافه می شود و پیش بینی می شود شاهد افزایش گردشگری داخلی در نوروز باشیم.

مونسان درباره جاذبه های گردشگری مازندران با اشاره به اینکه مازندران قطب گردشگری کشور است گفت: محورهای شمالی محور ویژه گردشگری جدید را رقم خواهد زد و امیدواریم شاهد رشد هرچه بیشتر گردشگری در مازندران باشیم.

وی خواهان افزایش تورهای گردشگری در استان مازندران و معرفی این مزیت ها شد و درباره اهداف سفر به مازندران اظهار داشت: در مازندران سه هتل جدید مورد بهره برداری قرار گرفت و یکی از هتل ها دارای ویژگی منحصر بفردی بوده که می تواند در جذب گردشگر نقش داشته باشد.