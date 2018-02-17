برنامه های شبکه قرآن و معارف سیما در سوگ حضرت فاطمه (س)

به گزارش خبرگزاری مهر ، همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، طرح تلویزیونی «عطر یاس» از شنبه الی سه شنبه صبح ها از ساعت ۸:۳۰ الی ۹ و بعد از ظهرها از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰ با حضور کارشناس مذهبی، هنرمندان، مادحین، شعرا، گروههای همخوانی و ... بصورت زنده به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می رود.

ویژه برنامه زنده «طلیعه»که نگاهی به سیره تربیتی، شرح خطبه فدکیه و تبیین زندگانی حضرت فاطمه زهرا(س) دارد نیز از شنبه الی سه شنبه در ساعت ۱۰:۳۰ با حضور کارشناس مذهبی از جمله حجج اسلام والمسلمین علم الهدی، رجالی تهرانی و حائری زاده به سوگواری ایام شهادت صدیقه کبری(س) می پردازد.

»اشراق» عنوان دیگر برنامه زنده این شبکه است که در شب و روز شهادت بی بی دوعالم به صورت ویژه از ساعت ۲۱ به مدت ۹۰ دقیقه با حضور کارشناسان مطرح مذهبی به بیان فضیلت های آن حضرت خواهد پرداخت.

ویژه برنامه ترکیبی «ام ابیها» با آیتم های مختلف از جمله تفسیر آیات با کارشناسی سرکار خانم انسیه خزعلی، بیان فضایل حضرت فاطمه زهرا(س) از دیدگاه اهل سنت از زبان سرکار خانم طوبی کرمانی ، شرح خطبه فدک با کارشناسی سرکار خانم حاج عبد الباقی و همچنین بخشهای شعرخوانی شعرای بانو ، مداحی و کلام امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری پیرامون حضرت زهرا (س) از ساعت ۱۴:۱۵ الی ۱۵ پخش خواهد شد.

«گوهر جان» عنوان مجموعه نمایشی با محوریت حجاب و حضرت زهرا(س) در ۱۰ قسمت ۳۰ دقیقه ای از ساعت ۱۵ الی ۱۶ در این ایام تقدیم علاقه مندان می شود.

سخنرانی حجج اسلام والمسلمین فاطمی نیا، پورموسوی و محمدی با محوریت این ایام در ۳ نوبت و در ساعتهای ۶ صبح ، ۱۳:۳۰ و ۱۶ به روی آنتن این شبکه می رود.

همچنین قرار است سخنرانی های مراسم عزاداری ایام فاطمیه در بیت رهبری در ساعت ۲۳ از شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد.