عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات رونق تولید رضایت بخش نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان غربی، محمد مهدی شهریاری ظهر شنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بر ضرورت همکاری هرچه بیشتر بانک های استان در پرداخت تسهیلات رونق تولید تاکید کرد و افزود: عملکرد بانک های استان در پرداخت تسهیلات رونق تولید رضایت بخش نیست، گزارش این عملکرد به ریاست جمهور و رئیس کل بانک مرکزی ارائه خواهد شد.

وی تاکید کرد: از مدیران بانک های استان انتظار می رود با دید توسعه ای به مسائل استان بنگرند و با اهتمام ویژه در موضوع پرداخت تسهیلات رونق، استان را در حل مشکل بیکاری و رونق واحدهای تولیدی کمک کنند.

استاندار آذربایجان غربی همچنین از بانک های خصوصی استان خواست در امر پرداخت تسهیلات رونق تولید همکاری بیشتری داشته باشند.

شهریاری در ادامه بر لزوم تعیین تکلیف وضعیت طرح های معرفی شده به بانک ها، ارائه گزارش موارد انصراف از دریافت تسهیلات رونق تولید و همچنین تلاش بیشتر بانک های استان در جهت جذب اعتبارات تاکید کرد.

استاندار آذربایجان غربی اظهار کرد: شرایط استان آذربایجان غربی، شرایط خاصی است و عقب ماندگی های زیادی در این استان وجود دارد، لذا نباید صرفا منتظر ابلاغ و تخصیص اعتبارات از سوی مرکز برای حل مشکلات استان باشیم بلکه لازم است مدیران استان نیز در امر جذب اعتبارات از منابع مختلف برای استان تلاش کنند.