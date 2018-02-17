خبرگزاری مهر- گروه استانها: مجله «ایرانمهر» که بهصورت دیجیتال منتشر میشود فرصتی برای مرور رویدادهای استانهای مختلف از دریچه نگاه خبرنگاران استانی مهر است، رویدادهایی که در قالب گزارش، گفتگو و عکس پیش روی نگاه مخاطبان خبرگزاری مهر قرار میگیرد.
این شماره مجله «ایرانمهر» بیش از ۴۰ گزارش در موضوعات مختلف از ۳۱ استان کشور را در برمیگیرد تا تصویری از دغدغههای مهم استانی را پیش روی مخاطب قرار دهد. دغدغههایی که برخی از آنها در روستایی دورافتاده رقم میخورد و برخی از آنها در مرکز استان؛ برخی از آنها فرصتها را به رخ میکشد و برخی تهدیدها را به چالش.
در این شماره مجله «ایرانمهر» به «کوهبنان» سفر میکنیم و گزارشهایی از روند اسکان زلزلهزدگان و بازسازی واحدهای زلزلهزده میخوانیم. اصرار به بازگشت مردم به خانههای ترکخورده در حالی ادامه دارد که مسئولان نگران ایجاد شهر کانکسی و مردم نگران وقوع زمینلرزه مجدد هستند، اینجا شهریست که هنوز ساماندهی نشده است.
علاوه بر این در شماره بیست و چهارم مجله ایرانمهر تصاویری از راهپیمایی پرشور مردم در استانهای مختلف کشور همزمان با ۲۲ بهمنماه و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را مرور خواهیم کرد.
دیوارهای سربی و زندگی خاکستری در «دباغ چال»، شکستن «حریم خصوصی» بیمار در مراکز درمانی دولتی، «فضای سبز راهکار کاهش آلودگی هوای اراک»، «کابوس خطرناک خزر» و «معلمی که مشق عشق میکند» از گزارشهای بخش جامعه این شماره مجله «ایرانمهر» است.
در بخش فرهنگ روند اکران فیلمهای جشنواره فجر در استانها را مرور میکنیم، با نمایش فیلم «لاتاری» بالاخره سیمرغ بخت بر شانه جشنواره فجر اصفهان نشست و مخاطبان اصفهانی پس از تماشای این فیلم با لبخند رضایت سینماها را ترک کردند. در گیلان هم لاتاری، مصادره و عرق سرد با بیشترین اقبال روبهرو شدند. این جشنواره اما در زاهدان با نمایش فیلم «شعلهور» آغاز شد که پس از اتمام این فیلم بسیاری از اهالی فرهنگ از نحوه نمایش چهره استان در این فیلم گلهمند بودند.
«سینمایی که به روستاها برده شد»، «طرحهای نو در مسیر پایتختی کتاب ایران»، «هنری که نذر عاشقی شد»، «موجی که از مدرسه فیضیه به حوزه کمالیه رسید» و «بهمنی که بر سر رژیم پهلوی فروریخت» از دیگر مطالب بخش فرهنگ و هنر شماره بیست و سوم «ایرانمهر» است.
سال آینده رویداد «همدان۲۰۱۸» با حضور مهمانانی از کشورهای آسیایی برگزار میشود اما همچنان ورودی و سیمای شهر شرایط مناسبی ندارد و چهره خوشایندی برای گردشگران به نمایش نمیگذارد. مشروح این گزارش را در این شماره از مجله «ایرانمهر» میخوانیم.
«روح زندگی در قیصریه دمیده شد»، «گلیم هرسین در قبضه دلالان»، «تفرجگاه زمستانی در دل کویر یزد»، «برف راه گردشگران تبریز را نمیبندد»، تازیانه باد و باران بر تن «سنگنوشته» و جشنی برای مرغوبترین «نرگس» ایران از گزارشهایی است که برای خواندن آنها باید به بخش میراث مجله «ایرانمهر» مراجعه کنید.
خراسان شمالی باوجود ۲۸۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکمنستان اما از داشتن بازارچه، منطقه آزاد و گمرک مرزی محروم است، تا ظرفیت روابط تجاری و اقتصادی با این کشور مغفول بماند، برای خواندن این گزارش به بخش اقتصاد مجله «ایرانمهر» مراجعه کنید.
«لزوم توسعه صنایع پائیندست پتروشیمی»، «مشکلات کهنه آبیاری نوین؛ افول ستاره بختی که ندرخشید»، «آذربایجان غربی کریدور ترانزیت بینالمللی»، «کلنگ عسلویه شمال بر زمین ماند»، «سهم ناچیز ظرفیت قم در صادرات»، «محوری که مسیر شمال را کوتاهتر میکند» و «صنعتی برای افزایش درآمد در روستا» از دیگر گزارشهای این شماره مجله ایرانمهر است.
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