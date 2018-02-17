تریبون های عمومی در خدمت سلامت روان جامعه قرار بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در نخستین همایش سالانه انجمن علمی روان درمانی ایران با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی در ایران و دنیا بیماری ها و اختلالات روانی است، افزود: سالانه از هر ٥ نفر یک نفر بخشی از اختلالات روانی را تجربه کرده است و در کشور ما نیز طبق آمار اعلام شده، عدد ابتلا به اختلالات روانی ٢٤ درصد از جمعیت کشور است اما در مورد این آمار ابهام وجود دارد، چراکه وقتی این آمار را در هیات دولت مطرح کردم، مورد انتقاد قرار گرفت که مگر می شود در هر جمعی یا در هر دستگاهی ٢٤ درصد دچار اختلالات روانی باشند.

وی در خصوص نظر مردم درمورد بیماری های روانی گفت: عقیده عامه این است که حتما فردی باید علائم سایکوتیک داشته باشد و روی تخت دست و پایش را ببندند، بیمار روانی محسوب می شود، اما وقتی از همه می پرسید، آیا شب ها راحت می خوابید؟ و یا علائم اضطرابی دارید؟ متوجه می شویم آمار بیشتر از ٢٤ درصد است و البته این آمار با آمار جهانی تفاوتی ندارد، اما باید مراقب بود تا افزایش پیدا نکند.

وزیر بهداشت بیان کرد: اگر معتقدیم یک سوم مردم دنیا در طول عمر خود یکی از این اختلالات را تجربه می کنند، باید قبول کنیم که میزان شیوع این اختلالات قابل توجه است و تقریبا در منطقه ما و شمال افریقا، حتی در مقایسه با کشورهای فقیر و قانع تَر، این شیوع مقداری بیشتر است.

هاشمی باتاکید براینکه بیماری های اعصاب و روان به دلیل سرانجامی که دارد، باید مورد توجه سیاست مداران قرار گیرد، اظهارداشت: نه در هیات وزیران، نه در مجلس، نه در جلسات سه قوه و نه در قوه قضاییه کمتر به این موضوع توجه میشود و کمتر هم پیش آمده از نظرات کارشناسان، روانشناسان و جامعه شناسان این حوزه بهره گرفته شود.

وی گفت: آثار بی توجهی به سلامت روان، در جامعه دیده می شود و امروز اگر نشاط اجتماعی در ایران پایین است، بخشی از آن متوجه مسئولان است که اگر گوش شنوا داشته باشند و بدانند که در این حوزه باید نصیحت پذیر باشند و بپذیرند که با روح و روان مردم باید علمی برخورد کرد، این مشکلات ایجاد نمی شود و نمی شد.

هاشمی با خطاب قرار دادن خواص جامعه، افزود: افرادی که دسترسی به تریبون داشتند، به دلیل خودخواهی فردی یا معرفی حزب و طایفه خود، شروع به اتهام زنی به دیگران کردند و در جامعه تا می توانستند، یاس را تبلیغ کردند و این نوع حرکت ها کار دشمنان خارجی نبود، بلکه این مشکل در داخل کشور و در مجلس، دولت، قوه قضاییه و رسانه ها آغاز شد و به نحوی در جامعه معرفی شدیم که جماعتی که بعداز انقلاب همدیگر را حمایت می کردند و زیر یک چتر به چیزی جز حل مشکلات یکدیگر و مردم فکر نمی کردند، تبدیل به مردمانی شدند که از هم فرار می کنند و با دیده ظن و گمان به هم می نگرند.

وزیر بهداشت با تقدیر از مردم ادامه داد: مقصر مردم نیستند، مردم کسانی هستند که دوباره و چندباره در ٢٢ بهمن به خیابان ها آمدند تا از انقلاب شکوهمند و آرمان های ارزشمندش حمایت کنند اما ما چون خودخواه هستیم، فکر می کنیم آنها آمده اند تا ما را تایید کنند، أما مردم، خودخواهی و کج رفتاری ما را تایید نمی کنند بلکه به دنبال حفظ کشور، پیشرفت و آرامش هستند و ما در مورد ملتی صحبت می کنیم که چنین پیشینه و تمدن ارزشمندی دارد و امروز در منطقه بسیار تاثیرگذار است.

وی با انتقاد از فضای عمومی کشور، تصریح کرد: باید جامعه را از این کم نشاطی نجات دهیم و انجمن روان درمانی هم مانند مدل های کشورهای دیگر با تست های ١٠ سوالی سطح نشاط مردم را بسنجد و راهکار ارائه دهد.

وزیر بهداشت در این زمینه ادامه داد: در کشور ترکیه طبق همان تست های ١٠ سئوالی و سنجش مردم و مولفه انرژی مثبت و منفی، نشان داده شد که مردم ترکیه انرژی منفی بیشتری به هم منتقل می کنند که بیشتر از ایران است بنابراین وضعیت ما به آن سیاهی که تبلیغ می کنند، نیست.

هاشمی، ریشه این سیاه نمایی ها را در داخل کشور قلمداد کرد و گفت: این سیاه نمایی ها از تریبونها و رسانه های داخلی آغاز شد و با بحث هایی مثل حقوق های نجومی و مناظره های انتخابات ریاست جمهوری و حرف هایی که زده شد، در سطح جامعه گسترش پیدا کرد و متاسفانه با این فضایی که خودمان ایجاد کردیم، به دنبال مقصر بیرونی می گردیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه طبیعی است که وقتی زمینه فراهم شود، دشمنان خارجی بر مشکلات اجتماعی که ما به وجود آوردیم، سوار می شوند، ادامه داد: خودمان مشکلات را ایجاد کردیم بنابراین راه حل آن هم از خودمان آغاز می شود، لذا اگر مشکلات را حل نکنیم افزایش پیدا می کند و گرفتاری بیشتری ایجاد می شود که حق این انقلاب نیست.

وی گفت: به نظر می رسد جامعه باید، از جامعه پزشکی توقع ها را محدود به حوزه توانمندی شان کند، چرا که در حوزه سلامت روان نقش ما کمترین است، درست است که در ارائه خدمات در حوزه سلامت اشکالات زیادی داریم، اما بخشی از آنها به ما مربوط نیست، مانند فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی، اتهام زنی و مسئولیت هایی که متوجه دستگاه قضائی، دستگاه اجرایی و دستگاه قانون گذاری و یا عدم رعایت و تمکین به قانون است و همه این عوامل موثر است تا فرد وضعیت روحی و روانی خوبی داشته یا نداشته باشد.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: من فکر می کنم هرچه بیشتر در حوزه سلامت روان حرف بزنیم کم است و امیدوارم این فرصت بیشتر فراهم شود.

هاشمی گفت: ما به عنوان افرادی صحبت می کنیم که از کودکی آرزو داشتیم مردم حاکم بر سرنوشت خود باشند و احکام اسلامی و اخلاق بر کشور حاکم باشد و کشور مستقل باشد، سراسر قران هم تاکید به این امور و حاکم شدن اخلاق است لذا چنانچه سخنی می گوییم از سر دلسوزی است.

وزیر بهداشت با بیان اینکه مساجد، نماز جمعه و تریبون های مختلف باید در خدمت سلامت روان جامعه قرار گیرد، گفت: مردم هم به دلیل تناقضات موجود دچار سردرگمی شده اند، یک طرف ترامپ و نتانیاهو می گویند برجام خوب نیست و طرف دیگر افرادی که تمام افتخارشان مبارزه با صهیونیسم است هم می گویند برجام خوب نیست! متاسفانه از این تناقضات در جامعه زیاد است که به سلامت روان مردم آسیب می زند.

هاشمی با انتقاد از بعضی نطق ها و موضع گیری ها در فضای سیاسی کشور، گفت: در نطق ها و اظهار نظرها باید مصلحت کشور بر مصلحت اشخاص ترجیح داده شود و باید فرصت دهیم و در زمینه مشکلات جامعه و راهکارهای برون رفت از آن صحبت شود، اگر گفتگو نشود، معنای آن فراموشی مشکلات از جانب مردم نیست.

وی با بیان اینکه به اندازه کافی وسیله برای تشنج آفرینی فراهم است که یکی از آنها فضای مجازی است، تصریح کرد: گاهی مردم ما هم مثل مسئولین برای خود استرس هایی ایجاد می کنند که قابل پیشگیری است مثلا در رانندگی، رفتار در خانواده و نزاع های خیابانی نمونه هایی از این موضوع مشاهده می شود و البته شاید یک بخش از این رفتارها را از ما مسئولین الگو برمی دارند.

هاشمی ادامه داد: امیدوارم راهی پیدا شود که خلاف خواست افراد مخالف پیشرفت و عزت ایران و اسلام عمل کنیم تا نشاط اجتماعی برگردد و در ذهن مردم تزریق نشود که شرایط بد است و همه چیز سیاه است.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه در ٢٠ سال گذشته در تریبون های مختلف به روح و روان مردم آسیب وارد شد، گفت؛ مشکل اینجاست که خودمان را انقلابی می دانیم و همین موجب می شود به خودمان این اختیار را بدهیم که بیشتر اتهام بزنیم و سیاه نمایی کنیم، هر ایرانی به نوبه خود این وظیفه را دارد که از آسیب های اجتماعی و روانی جامعه پیشگیری کند.

هاشمی تاکید کرد: نباید نفرت، یاس، دروغ و خودخواهی و تزویر را به جامعه پمپاژ کنیم که حاصلی جز از دست دادن سرمایه های اجتماعی ندارد.

وزیر بهداشت بیان کرد: امیدوارم بتوانیم در حوزه سلامت روان مسئولان را متقاعد کنیم که این حوزه یک علم است و نمی توان جامعه را مدیریت کرد بدون اینکه از این علم و ابزار استفاده کرد و درعین حال هرکسی به ویژه افراد تاثیرگذار باید بدانند که صحبت هایشان در جامعه موثر بوده و نقش آفرین است.

هاشمی در خصوص راهکارهای افزایش سلامت روان در جامعه اظهارداشت: چه مثبت چه منفی نباید کاری کنیم که سلامت روان مردم آسیب ببیند، ما در زمینه ارائه خدمات سلامت روان کارآمد عمل نمی کنیم و عمده روانشناسان و روانپزشکان کار مطبی و درمانگاهی دارند و کلینیک های جامعی که تمام خدمات را باهم داشته باشد، کم است و یا وجود ندارد.

وزیر بهداشت ادامه داد: در جامعه هرکسی در مورد سلامت روان خود تردید داشته باشد، به او انگ زده می شود، بازار خرافات هم بسیار رواج دارد، باید توجه داشت که اگر بیماری با اختلال روانی شناسایی شد، باید درمانش ادامه پیدا کند، زیرا این بیماری ها مزمن است و نیازمند پیگیری است و جامعه نیز باید همراهی کند.

هاشمی با بیان اینکه در این حوزه عقب هستیم، افزود: زمانی در ارائه خدمات سلامت روان موفق خواهیم بود که در سطح جامعه فضای مثبت ایجاد شده باشد و تمامی دستگاه ها به این نتیجه برسند که نقش آفرینی کنند و امیدوارم علاوه بر بیان آرزوها برای تحقق آن به مرحله عمل هم برسیم.

وی در خصوص اقدامات نظام سلامت در حوزه سلامت روان گفت: کارشناسان سلامت روان را به شبکه بهداشت و درمان فرستادیم و در مراکز جامع سلامت مستقر کردیم و وقتی پای درد دل این کارشناسان می نشینیم، میبینیم که مردم با مشکلات بیشتری در این حوزه مواجه هستند و ما به عنوان مسئول سلامت جامعه در حل مشکلات مردم توان کمی داریم کمااینکه در ایجاد آن مشکلات هم کمترین تاثیر را داشته ایم.

هاشمی در مورد حمایت های بیماران دچار اختلالات روان، افزود: بیماران اعصاب و روان مظلوم ترین بیماران هستند چراکه بیمه ها؛ داروها، درمان، توانبخشی و پیشگیری در این حوزه را حمایت نمی کنند امیدوارم انجمن بتواند نقش بیشتری در راستای سلامت روان إیفا کند و به عنوان یک ایرانی از روانشناسان و روانپزشکان انتظار دارم از این کلاف سردرگم بیرون بیایند و مردم را ببینند و امیدوارم هرکدام از ما به هر نسبت و سهمی که داریم درست ایفای نقش کنیم.

وزیر بهداشت در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکلات ما این است که تمام افرادی که باید کار انجام دهند، نقد می کنند، گفت: ٤٠ سال است که فرهنگ، اقتصاد، آموزش، تربیت، روابط بین الملل و روابط داخلی دستمان است، اما هنوز آرزو می کنیم.

هاشمی ادامه داد: کسانی که مسئول یا مدیر هستند، با اختیاراتی که دارند باید عمل کنند و با آرزو کردن، آموزش، تربیت و اقتصاد و امور مردم پیش نمی رود.

وزیر بهداشت گفت: در حوزه روان درمانی هم با امیدواری و آرزو نمی توان کاری کرد بلکه باید عمل کرد و قطعا ثمربخش خواهد بود زیرا این حوزه می تواند به مردم امید دهد و ما هم در کنارتان خواهیم بود.

هاشمی با بیان اینکه سال گذشته در چنین روزهایی در جمع تعدادی از همکاران، صحبتی کردم که هجمه ای وارد شد و امروز هم درمورد اینکه صحبت کنم یا نه، تردید داشتم، خاطرنشان کرد: یکی از گرفتاری هایی که بدون ارتباط با سلامت روان جامعه ما هم نیست، این است که نمی گذارند، نخبگان و افراد تاثیرگذار جامعه درست معرفی شوند و وقتی هم که معرفی شدند، اجازه نمی دهند تا حرف، صحبت یا تجربه شان تاثیرگذار باشد.

وزیر بهداشت در پایان به توجه به نظرات و نگاه های متنوع جامعه تاکید کرد و گفت: یک جریان ناشناخته رسانه ای وجود دارد که با اتهامات و برچسب های مختلف، وضعیتی را ایجاد می کند که افراد ترجیح می دهند، صحبت نکنند و این بزرگترین ظلم است که خود را از نگاه های مختلف محروم کنیم و متاسفانه تصور میکنیم که خودمان بهتر از بقیه می فهمیم و اجازه نمی دهیم صدای دیگران شنیده شود و شاید أُولین اتهام متوجه من و همکارانم باشد که بایداصلاح کنیم، اما این موضوع عمومیت دارد و همه باید در ایجاد فضای گفتگو و تعامل تلاش کنند.