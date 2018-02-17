ترکیه کاردار هلند را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت خارجه ترکیه امروز شنبه از احضار کاردار هلند به این وزارتخانه خبر داد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که «جواِل ووردویند» (Joel Voordewind) معاون حزب اتحاد مسیحی پارلمان هلند پیشنهادی را مبنی بر اعلام نسل کُشی ارامنه در حوادث سال ۱۹۱۵ میلادی در ترکیه ارائه کرده بود که به رسمیت شناخته شد.

این امر روابط میان دو کشور را بیش از پیش دچار تنش خواهد کرد.

لازم به ذکر است، «بکر بوزداغ» معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه ۱۷ بهمن ماه نیز اعلام کرده بود که روابط آنکارا- آمستردام تنها در سطح کاردار ادامه خواهد یافت.

این در حالیست که ۱۶ بهمن ماه، هلند به ماموریت سفیر خود در ترکیه رسماً پایان داد و اعلام کرد از این پس به تقاضای دیدار سفیر ترکیه هم پاسخ نخواهد داد. این امر به منزله توقف رایزنی‌ها برای بهبود رابطه ۲ کشور بود که از مارس سال میلادی گذشته (۲۰۱۷) دستخوش تنش شده بود.

گفتنی است تنش ها میان ۲ کشور پس از آن شدت گرفت که هلند از ورود دیپلمات‌های ترکیه‌ای که قصد انجام تبلیغات به نفع همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه را داشتند، ممانعت کرده بود.