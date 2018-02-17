اسامی مصدومین حادثه انفجار پمپ گاز جاده قدیم کرج اعلام شد

به گزارش خبرنگار، محمد کرم درآبادی، در خصوص اعلام اسامی مصدومین انفجار پمپ گاز جاده قدیم کرج، در جمع خبرنگاران گفت: این حادثه در ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه بعد ازظهر امروز ۲۸ بهمن ماه رخ داد و در پی وقوع این حادثه ۴ دستگاه امبولانس به محل اعزام شد.

درآبادی افزود: طی این حادثه ۴ مصدوم به بیمارستان فیاض بخش و یک مصدوم نیز به بیمارستان یافت اباد انتقال داده شد.

وی اسامی مصدومین را به این شرح اعلام کرد؛

محمد موسی پور ۵۳ ساله به بیمارستان شهدای یافت آباد، اکبر گرجی ۵۵ ساله، سجاد عابدی ۳۸ ساله، الناز عابدی ۵ ساله و معصومه رسوفی ۳۷ ساله به بیمارستان شهید فیاض بخش منتقل شدند.

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران در پایان گفت: یک آمبولانس نیز در محل حضور دارد تا پاکسازی کامل صورت گیرد.