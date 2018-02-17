به گزارش خبرنگار مهر، فرزان قالیچی عصر امروز شنبه در جمع دانشجویان این دانشگاه اظهار کرد: اصولاً برخی از صنایعدستی تبریز منحصربهفرد هستند و از این جهت کشور میتواند در امر صادرات حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد اما وقتی میگوییم کفش و فرش تبریز منحصربهفرد است به آن توجه نمیکنیم که فرشبافان و تولیدکنندگان کفش تبریز بهدرستی فعالیت خود را انجام میدهند و در کنار اینها میتوانیم بگوییم دانشجویان ما نیز بهترین هستند.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی ادامه داد: همیشه دولتها به دانشگاهها کمک کردهاند و حتی بزرگترین دانشگاههای دنیا از حمایت دولتها بینصیب نیستند ولی بیشتر ارتباط دولت با دانشگاهها از طریق بخش خصوصی است.
وی بابیان اینکه اصولاً رشتههای دانشگاهها بایستی متناسب با نیازهای جامعه و در راستای تأمین نیازهای جامعه باشد، گفت: متأسفانه در کشور ما نگاه دولت به دانشگاهها اینگونه است که دوست دارند دانشگاهها در تولید مقاله رتبههای اول و دوم را کسب کنند ولی اگر بخواهند به مسائل دیگر دانشگاهها افتخار کنند باید حمایت کرده و حتی هزینه کنند.
قالیچی تصریح کرد: متأسفانه در جامعه خودمان کمتر میبینیم که برای بررسی مشکلات جامعه از اعضای هیئتعلمی دانشگاهها استفاده کنند بهطور مثال معضل اصلی جامعه بیکاری جوانان بوده و اگر دولت بخواهد شغل ایجاد باید بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان هزینه کند اما حقیقتاً دولت این میزان منابع ندارد ولی اگر به دانشگاهها مراجعه کنند قطعاً راهحلی برای کاهش هزینههای تولید شغل پیدا میشود.
شرکتهای دانشبنیان جوشیده از دل دانشگاهها است
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی اضافه کرد: شرکتهای دانشبنیان که جوشیده از دل دانشگاههاست دولت اکنون به این نتیجه رسیده که شرکتهای دانشبنیان شرکتهای زود بازدهی هستند و در ایجاد فرصتهای شغلی میتوانند نقش بسزایی را ایفاء کنند.
وی با تأکید بر اینکه بیشتر رؤسای دانشگاهها به فکر حقالتدریس و حق التحریر هستند، گفت: زمانی که اعضای هیئتعلمی دانشگاهها میتوانند در جامع تحولآفرین باشند که خود درگیر مشکلات متعددی هستند و تا زمانی که فردی بعد از ۲۰ سال تدریس نتواند نیازهای اولیه خود را تأمین کند دیگر نمیتواند تمامی فکر و ذهن خود را برای رفع نیازهای جامعه متمرکز کند.
قالیچی بر لزوم حفظ استقلال دانشگاهها و روانسازی ورود بخش خصوصی به دانشگاهها تأکید کرد و افزود: در این میان آنچه که مهم به نظر میرسد این است که باید سیستم جامعی برای نظارت بر عملکرد دانشگاهها وجود داشته باشد.
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