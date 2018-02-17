به گزارش خبرگزاری مهر، تئاتر تعزیه شفیعه محشر در مرکز استان آذربایجان غربی به مناسبت بزرگداشت ایام فاطمیه در چهار روز متوالی روی صحنه می‌رود.

این تئاتر تعزیه با کارگردانی یاسر رستمی و صابر سرخوش و با نوای صابر سرخوش و سعید عباس‌نژاد روی صحنه می‌رود به طوری که عاشقان اهل بیت، عصمت و طهارت (ع) می‌توانند در ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه ساعت ۱۹ و یک اسفند ماه ساعت ۱۶ و ۱۹ برای دیدن این اثر هنری به خیابان دفاع مقدس سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای قرآن و عترت مراجعه کنند.

این رویداد فرهنگی، اعتقادی و تربیتی با همت شورای اسلامی شهر ارومیه، شهرداری ارومیه و جبهه فعالان فعالن فرهنگی و هنری آذربایجان غربی تدارک می‌یابد.