نیم ساعت تعقیب و گریز برای دستگیری سارق خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "علی دیانی"، در این خصوص گفت: روز گذشته یکی از ماموران گشت انتظامی این کلانتری در حال گشتزنی در محدوده بزرگراه شهید یاسینی بود که متوجه پلاک مخدوش یک خودروی سواری شده و برای بررسی به راننده آن دستور توقف داد.

وی افزود: راننده علیرغم شنیدن دستور پلیس به حرکت خود ادامه داد و سعی کرد با استفاده از خلوتی بزرگراه از دست پلیس فرار کند که این اقدام به تعقیب وی منجر شد.

رئیس کلانتری ۱۴۴ اظهار داشت: در طول تعقیب و گریزی که نیم ساعت طول کشید، پلیس مشخصات خودرو را از مرکز کنترل پلیس پایتخت استعلام کرد که طی آن مشخص شد این خودرو مسروقه است و ساعتی پیش از محدوده تهرانپارس به سرقت رفته است.

سرهنگ دیانی، تصریح کرد: به این ترتیب، پس از نیم ساعت تعقیب و گریز، خودروی متهم، متوقف و ماموران راننده مذکور را دستگیر و به کلانتری منتقل کردند.

این مقام انتظامی بیان داشت: متهم در بازجویی های انجام شده به جرایم خود مبنی بر سرقت خودرو از محدوده تهرانپارس اعتراف کرد و پس از تکمیل پرونده به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.