بیشتر خودروهای مورد استفاده در کشور حداقل استانداردها را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، قلی الله قلی زاده عصر امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: متأسفانه نگاهها به استاندارد اینگونه است که اگر بگوییم فلان چیزی از استانداردهای لازم برخوردار بوده حتماً خوب و بیهمتاست در حالی که استاندارد یعنی گرفتن نمره ۱۰ از ۲۰ و بهنوعی میتوان گفت که استاندارد کف الزامات است.
نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به شرایط و موقعیت جغرافیایی آذربایجان شرقی، اگر قرار باشد آزادراه تهران – قم به سیستم روشنایی تجهیز شود آذربایجان شرقی به لحاظ کوهستانی بودن و مه گیر بودن ایجاد سیستم روشنایی در آزادراه تبریز – تهران و سایر آزادراهها بهمراتب اولویتدار تر از آزادراههای تهران است.
وی با اشاره به اینکه معمولاً مسئولان در حوادث و سوانح جادهای تمامی گناه را بر گردن رانندگان میاندازند، گفت: در سوانح هر یک از عوامل تقصیراتی دارند بهطور مثال راننده، علائم و تابلوها، کیفیت آسفالت، کیفیت و استاندارد خودروها، پیچهای تند و ملایم، شیبهای سربالایی و سرازیری و سیستم کنترل و نظارت در سوانح هر یک سهمی دارند معمولاً این مسائل دیده نمیشوند و در گفتار میگویند راننده مقصر است.
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس اضافه کرد: خودروهای مورد استفاده در کشور که معمولاً پراید، پژو و سمند است ولی متأسفانه حداقل استانداردها را نیز ندارند ولی اگر خودروهای ایرانی به استانداردهای بینالمللی بروند حتی حق تردد در شهر و جادهها را نمیتوانند بگیرند و وقتی سیستمی در کشور میگوید خودروها با ۸۲ مورد ایراد به بازار روانه میشود باید چطور توقع داشته باشیم که حوادث در جادهها کاهش یابد.
کیفیت نامطلوب آسفالت، خط کشی و روشنایی جادههای آذربایجان شرقی
الله قلی زاده تأکید کرد: با کیفیت نامطلوب آسفالت جادهها، خط کشی، روشنایی و علائم و خودروهایی که ناایمن نباید انتظار داشته باشیم تا حوادث و سوانح جادهای در کشور کاهش یابد.
وی در ادامه بابیان اینکه راه شریانی و اصلی و فرعی در شهرستانهای کلیبر، خداآفرین و هوراند به لحاظ پیگیریهای بیتأثیر در گذشته نسبت به سایر شهرستانهای استان بسیار کم است، گفت: بالای ۹۵ درصد جمعیت شهرستانهای کلیبر، خداآفرین و هوراند در مناطق روستایی و عشایر ساکن هستند ولی با این وجود میزان روستاهای بهرهمند از راه احداثی و آسفالته کلیبر، خداآفرین و هوراند زیر ۲۰ درصد است.
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس تأکید کرد: روستاهای بهرهمند از راه آسفالت کلیبر، خداآفرین و هوراند متأسفانه بسیار کمتر از میانگین استانی و کشوری است ولی در هر حال نمیخواهیم مردم ناامید شوند اما طی پیگیریهایی از که وزارتخانه انجامشده در سال آینده شاهد آسفالتریزی و اصلاح روکش آسفالت تعدادی از روستاهای کلیبر، خداآفرین و هوراند خواهیم بود.
الله قلی زاده با ذکر اینکه باید با همکاری سایر نمایندگان و استاندار آذربایجان شرقی سعی نماییم تا حقمان را نسبت به جمعیت و وسعت جغرافیایی بگیریم، گفت: متأسفانه در شهرستانهای کلیبر، خداآفرین و هوراند هماکنون از برخی جادهها بهعنوان راه فرعی استفاده میشود اما غافل از اینکه مردم از این راهها که عملاً بینشهری است بهعنوان جاده اصلی استفاده میکنند.
نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زمانی که وضعت و شرایط اقتصادی کشور از نظر درآمدی مطلوب بود توجهات لازم و پیگیریهای مطلوبی برای تبدیل جادههای کلیبر، خداآفرین و هوراند از فرعی به اصلی صورت نگرفته است و روستاهایی که از راه آسفالت بهرهمند شدهاند در واقع اکنون آسفالتریزی نشده و عملاً حالا که اصلاحات صورت میگیرد عمر مفید آسفالت راهها ازدسترفته است.
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