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۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۱۳

رئیس بنیاد مسکن دشتی:

پنج میلیارد ریال برای بهسازی معابر روستاهای دشتی تصویب شد

پنج میلیارد ریال برای بهسازی معابر روستاهای دشتی تصویب شد

دشتی- رئیس بنیاد مسکن شهرستان دشتی گفت: در سال جاری پنج میلیارد ریال برای بهسازی معابر هشت روستای این شهرستان تصویب شده است.

سید اصغر صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در آخرین سرشماری رسمی صورت گرفته تعداد هشت روستا به جمع روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان دشتی اضافه شدند که در سال جاری کمیته برنامه‌ریزی شهرستان مبلغ پنج میلیارد ریال برای بهسازی معابر این روستا تصویب کرد.

وی افزود: این روستاها شامل ناصری، گزدراز، زایرعباسی، باغ بهشت، میته، شیخیان شهاب، شیخیان باغ پیر و روستای مرحبایی (روستای فاقد دهیاری) هستند.

صالحی در خصوص بهسازی معابر نیز گفت: بهسازی معابر روستایی و آسفالت کوچه‌ها معابر اصلی هر روستا از مهم‌ترین فعالیت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.
 

کد مطلب 4230207

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