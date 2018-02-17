شهر هوشمند باید به سرعت جای خود را در کشور باز کند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید کلانتری ظهر امروز در هفتمین رویداد ملی استارتاپ در شهر هوشمند که از سوی تعاونی پیشگامان یزد برگزار شد، اظهار داشت: تغییراتی که در طول یک قرن اخیر در جهان رخ داده، با کل رویدادهای جهان برابری می‌کند و پیشرفت‌ها سرعتی فزاینده دارد.

وی خاطرنشان کرد: امروز شاهد جابجایی قدرت هستیم و کشوری می‌تواند قدرت برتر باشد که دانش بیشتر داشته باشد.

کلانتری با بیان اینکه منشأ ثروت در دنیا سه عامل منابع طبیعی، منابع فیزیکی و منابع انسانی است، عنوان کرد: این منابع وقتی با یکدیگر مقایسه می‌شوند، می‌بینیم که کشورهای پیشرفته ۶۴ درصد ثروت خود را از منابع انسانی تامین می‌کنند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: این میزان در کشور ما ۳۴ درصد است و ۶۶ درصد منابع ثروت در کشور ما را هم‌اکنون منابع طبیعی و فیزیکی تشکیل می‌دهد که این روند باید تغییر کند و تلاش کنیم تا سهم منابع انسانی را افزایش دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: بر عکس آنچه که می‌گویند فرزندان ما امید ندارند و به دنبال مهاجرت به خارج از کشور هستند، می بینیم که خانه‌های نوآوری و فناوری در اطراف دانشگاه صنعتی شریف راه‌اندازی شده و جوانان بسیاری در این خانه‌ها فعال هستند.

کلانتری ادامه داد: این فعالیت‌ها برای کشور ثروت و قدرت به همراه خواهد داشت و افزایش این فعالیت‌ها، کشور را در مسیر توسعه جدی‌تر قرار می‌دهد.

وی عنوان کرد: اگر در گذشته‌ای نه چندان دور، پنج شرکت برجسته دنیا، شرکت‌های نفتی بودند، امروز پنج شرکت برجسته دنیا، شرکت‌های IT محور هستند.

کلانتری با اشاره به برخی اعتراض‌هایی که مشاغل سنتی به مشاغل IT محور می‌کنند که نظیر آن امروز در استان یزد اتفاق افتاد و رانندگان تاکسی به فعالیت تاکسی‌های جدید IT محور معترض بودند، افزود: جریان تغییر گاهی نیز خشن است و باید این تغییرات را بپذیریم و خود را با آن هم‌سو کنیم.

وی بیان کرد: در دنیای تکنولوژی امروز، هر روز باید متفاوت از دیروز باشد و هر روز باید با ایده‌پردازی‌های جدید همراه باشد.

کلانتری با بیان اینکه استعداد ما در میان کشورهای منطقه و جهان، به هیچ وجه ضعیف‌تر نیست، تصریح کرد: در دنیای امروز هر کشوری که هوشمندتر باشد و افکار سنجیده‌تری داشته باشد، می‌تواند گوی رقابت را از حریفان خود برباید.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: بر این اساس شهر هوشمند و حرکت‌های نرم‌افزاری باید به سرعت در کشور ما پا بگیرد و ما اگر به این سمت برویم، در واقع به سمت تولید ثروت و اشتغال رفته‌ایم.