۵ جرم اول کشور مربوط به خشونت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر الفت در نخستین همایش استانی «صبر و مهربانی» با اشاره به اینکه خشونت از عوامل اصلی وقوع جرم در کشور است، اظهار داشت: از ۱۰ جرم اول کشور، پنج مورد به خشونت مرتبط می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دعاوی خانوادگی هم با خشونت همراه هستند تصریح کرد: در دعاوی مختلف از جمله دعاوی خانوادگی شاهد این موضوع هستیم و اختلافات در خانواده‌ها به خشونت و ضرب و شتم کشیده می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: خشونت علت‌های مختلفی دارد که می توان به مهاجرت به عنوان یکی از این علت‌ها اشاره کرد که در برخی استان‌های کشور زیاد دیده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه برای ترویج فرهنگ‌صبر در جامعه تلاش بیشتری شود،گفت: باید این موضوع را به صورت ریشه‌ای در جامعه برطرف کنیم و انجام این اقدام هم تنها با فرهنگ‌سازی ممکن می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه عنوان کرد: در ارزش‌های اسلامی ایرانی ما راهنمودها و راهکارهای پرهیز از خشونت از جمله صبر، آرامش، مهربانی، گذشت، بخشش و ... وجود دارد که باید این ارزش‌ها به صورت گسترده در بین مردم نهادینه شود.

الفت عنوان کرد: لازم است گذشت، احترام به دیگران به ویژه به والدین و موارد مختلف دیگر را ترویج دهیم و در فرهنگ‌سازی به کودکان توجه ویژه‌ای داشته باشیم اما در این زمینه باید دقت کنیم که کودکان در ابتدا حرکات و رفتارهای بزرگترها را مشاهده کرده و سپس به اجرای آن می‌پردازند.

وی با تاکید بر اینکه پیشگیری نسبت به درمان و مجازات مقدم است گفت: نباید گذاشت جامعه از انواع جرم‌ها پر شود و سپس به دنبال مجازات مجرمان باشیم بلکه باید از همان ابتدا فرهنگ‌ مناسب و خوب را در جامعه ترویج دهیم و با اقدامات تبلیغی و فرهنگی مناسب و تاثیرگذار، نسبت به پیشگیری از وقوع انواع جرم در جامعه جلوگیری کنیم و جامعه‌ای به دور از خشونت و جرم خیزی داشته باشیم.