کشته شدن یک نظامی صهیونیست بر اثر انفجار بمب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع فلسطینی از زخمی شدن شماری از نظامیان رژیم صهیونیستی در جریان انفجار بمبی هنگام عبور آنها در مرز فلسطین اشغالی با غزه خبر دادند.

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که این بمب هنگامی منفجر شد که این نظامیان به دنبال کندن پرچم فلسطینی که نصب شده بود، بودند.

شبکه المنار به نقل از رسانه های رژیم صهیونیستی از کشته شدن یک نظامی صهیونیست و زخمی شدن دو نظامی دیگر خبر داد.

به دنبال این انفجار، توپخانه رژیم صهیونیستی مواضعی را در شرق منطقه عبسان الجدیده در شرق خان‌یونس در غزه هدف قرار داد.

بر اساس این گزارش؛ هنگام عبور نظامیان رژیم صهیونیستی در نزدیکی دیوار حائل با غزه بمب منفجر شد که شماری از نظامیان صهیونیست زخمی شدند.

شاهدان عینی از نشستن بالگرد اسرائیلی در منطقه کیسوویم در شرق خانیونس و حرکت آمبولانس که به نظر می رسد در حال انتقال صهیونیستهای زخمی شده هستند، خبر دادند.

اویخای ادرعی سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در این باره اعلام کرد: سه نظامی اسرائیلی بر اثر انفجار بمب در نزدیکی دیوار حائل با غزه زخمی شده اند و تانک اسرائیلی مناطقی از جنوب غزه را گلوله باران کرده است.