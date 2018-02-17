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۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۰۹

معاون توسعه فناوری پارک فناوری پردیس:

طرح توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان با جدیت پیگیری می‌شود

طرح توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان با جدیت پیگیری می‌شود

یزد ـ معاون توسعه فناوری پارک فناوری پردیس از جدیت برای اجرای طرح توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صابری ظهر امروز در هفتمین رویداد ملی استارتاپ دمو شهر هوشمند که به همت تعاونی پیشگامان در یزد برگزار شد، اظهار داشت: هزار محصول دانش‌بنیان در حوزه محصولات فناورانه وجود دارد و طرح توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان نیز با جدیت پیگیری می‌شود.

وی همچنین بیان کرد: فروشگاه‌های بزرگ مجازی نیز فعالیت خود را در این حوزه آغاز کرده‌اند که امیدواریم به سرعت رشد و توسعه پیدا کنند.

صابری با اشاره به ضرورت ایجاد پشتوانه‌های قانونی برای توسعه این فعالیت‌ها عنوان کرد: در حوزه فروش اختراعات بازار مجازی دارایی فکری راه اندازی شده و تاکنون بیش از ۳۰۰ طرح از طریق آن به فرابورس پیشنهاد شده است.

معاون توسعه فناوری پارک فناوری پردیس اظهار داشت: بیش از ۲۵۰ اختراع نیز روی تابلوی فرا بورس قرار دارد و ۳۰ اختراع نیز به ارزش ۲۵ میلیارد تومان بین سرمایه‌گذاران و مخترعات مبادله شده است.

وی همچنین از ایجاد دروازه برای جذب سرمایه برای استارتاپ ها خبر داد و گفت: اکنون هدف ما بیشتر ترویج و نهادینه سازی استارتاپ ها است که در این راستا امروز هفتمین استارتاپ در یزد راه اندازی شده است.

کد مطلب 4230227

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