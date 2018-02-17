به گزارش خبرنگار مهر، حسین صابری ظهر امروز در هفتمین رویداد ملی استارتاپ دمو شهر هوشمند که به همت تعاونی پیشگامان در یزد برگزار شد، اظهار داشت: هزار محصول دانش‌بنیان در حوزه محصولات فناورانه وجود دارد و طرح توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان نیز با جدیت پیگیری می‌شود.

وی همچنین بیان کرد: فروشگاه‌های بزرگ مجازی نیز فعالیت خود را در این حوزه آغاز کرده‌اند که امیدواریم به سرعت رشد و توسعه پیدا کنند.

صابری با اشاره به ضرورت ایجاد پشتوانه‌های قانونی برای توسعه این فعالیت‌ها عنوان کرد: در حوزه فروش اختراعات بازار مجازی دارایی فکری راه اندازی شده و تاکنون بیش از ۳۰۰ طرح از طریق آن به فرابورس پیشنهاد شده است.

معاون توسعه فناوری پارک فناوری پردیس اظهار داشت: بیش از ۲۵۰ اختراع نیز روی تابلوی فرا بورس قرار دارد و ۳۰ اختراع نیز به ارزش ۲۵ میلیارد تومان بین سرمایه‌گذاران و مخترعات مبادله شده است.

وی همچنین از ایجاد دروازه برای جذب سرمایه برای استارتاپ ها خبر داد و گفت: اکنون هدف ما بیشتر ترویج و نهادینه سازی استارتاپ ها است که در این راستا امروز هفتمین استارتاپ در یزد راه اندازی شده است.