نخستین سوگواره «اربعین در آیینه رسانه» در ایلام برگزار می‌ شود

عبدالحمید کرمی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آیین اختتامیه نخستین سوگواره «اربعین در آیینه رسانه» ویژه استان‌های ایلام، خوزستان و کرمانشاه روز دوشنبه ۳۰ بهمن، ساعت ۱۰ صبح در سالن اجتماعات هتل زاگرس برگزار خواهد شد.

وی ضمن دعوت از اصحاب رسانه و مردم ایلام برای شرکت در این مراسم ، تصریح کرد: نخستین سوگواره اربعین در آیینه‌ی رسانه توسط خانه مطبوعات استان و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، بسیج رسانه‌ی استان ایلام و با حمایت معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بین استان‌های ایلام، کرمانشاه و خوزستان برگزار شد.

رئیس خانه مطبوعات استان ایلام با بیان اینکه در این مراسم از برگزیدگان سوگواره تجلیل خواهد شد، تصریح کرد: یکی از برنامه‌های خانه مطبوعات استان با توجه به اهمیت اربعین و نقش ایلام در برگزاری راهپیمایی بزرگ اربعین، استمرار برگزاری این سوگواره در سال‌های آینده با حضور استاهای ایلام، خوزستان و کرمانشاه است.

وی ادانه داد: علاقمندان از زمان اعلام فراخوان سوگواره آثار خود را در محورهای سوگواره شامل «اربعین و دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران» ، «اربعین و انسجام اسلامی» ، «اربعین، امنیت و توسعه پایدار منطقه» ، «اربعین در مسیر تاریخ» ، «اربعین، عزت طلبی و آزادیخواهی» ، «اربعین، ایثار و شهادت» ، «اربعین، امر به معروف و نهی از منکر» ، «اربعین و نماز» و «اربعین و گردشگری مذهبی» در قالب‌های اعلام شده ارسال کردند.