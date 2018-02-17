به گزارش خبرنگار مهر، تاکسیهای گردشی یزد امروز در اعتراض به فعالیت تاکسیهای اینترنتی در میدان امام حسین (ع) و در مقابل استانداری یزد اجتماع کردند که اجتماع آنها این میدان را کاملا مسدود و ترافیک شدیدی در خیابانهای منتهی به آن ایجاد کرد.
رانندگان این تاکسیها با طرح این موضوع که فعالیت تاکسیهای اینترنتی در یزد سبب کاهش شدید درآمد تاکسیهای گردشی و آژانسهای سنتی شده است، خواستار توقف یا محدود کردن فعالیتهای تاکسیهای اینترنتی شدند.
این اعتراض رانندگان تاکسیهای یزد در حالی مطرح میشود که حمل و نقل عمومی در شهر یزد به ویژه در حوزه تاکسیها به شدت ضعیف است و اغلب تاکسیهای گردشی نیز به تاکسی دربست تبدیل شدهاند.
تاکسیهای اینترنتی که تاکنون دو اپلیکیشن آن در یزد فعال شده، با نرخ مناسب و در مواردی تا ۵۰ درصد کمتر از آژانسهای سنتی و تاکسیهای گردشی، با امنیت بالا و مشتریمداری شایستهتر به مردم یزد خدمات ارائه میکنند.
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