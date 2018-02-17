ناظر گمرکات گیلان و مدیرکل گمرک جدید انزلی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر شنبه «ابوالقاسم یوسفی نژاد» طی مراسمی با حضور مسئولان کشوری و استانی به عنوان ناظر گمرکات گیلان و مدیرکل گمرک شهرستان بندرانزلی معرفی شد.

معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران در این مراسم با اشاره به اهمیت مبارزه با قاچاق کالا، گفت: تاکنون ۱۴ گمرک کشور به دستگاه بازرسی ایکس ری مجهز هستند و ۱۹ گمرک دیگر نیز در آینده نزدیک به این سیستم مجهز می شوند.

علی بدیعی مفردنیا با اشاره به اینکه در واردات کالا از شرایط خاصی برخوردار هستیم، افزود: این اقدام برای نخستین بار در کشور صورت گرفته و باید تصاویری که از این دستگاه ها به دست می آید به صورت مکانیزه تجزیه و تحلیل شود.

وی با بیان اینکه امروزه نقش گمرک صیانت از جامعه است، خاطرنشان کرد: در گذشته دریافت عوارض و مالیات تنها فعالیت این سازمان بود.

معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران در ادامه تصریح کرد: کالاهای خریداری شده از سوی مردم باید از سلامت و کیفیت و همچنین از استاندارد بالایی برخوردار باشند.

مفردنیا با تاکید براینکه بر اساس ارزیابی های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، گمرک ایران مقام نخست در خدمات الکترونیکی را کسب کرده است، افزود: در حوزه مبارزه با قاچاق مواد مخدر دارای جایگاه نخست و در زمینه مبارزه با قاچاق کالا نیز در رتبه دوم در بین کشورهای جهان را بدست آوردیم.