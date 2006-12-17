ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: نتایج نهایی شمارش آراء شوراهای شهر کرمان، اراک، قزوین و مشهد

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه ای نتایج رسمی و نهایی شمارش آراء سومین دوره انتخابات شوراهای شهر کرمان، اراک، قزوین و مشهد را اعلام کرد.