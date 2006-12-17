نتایج نهایی شمارش آراء شوراهای شهر کرمان، اراک، قزوین و مشهد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات کشور، در این اطلاعیه آمده است: در شهر مشهد از مجموع 740342 آراء ماخوذه آقایان و خانم ها:
1- سید محمد طباطبایی یزدی با کسب 144381 رای
2- عباس شیرمحمدی با کسب 128191 رای
3- سید علی اکبر رزمی با کسب 106980 رای
4- غلامرضا خواجی با کسب 103306 رای
5- محمد کمال سرویها با کسب 102333 رای
6- سید اسماعیل مفیدی با کسب 99708 رای
7- محمدرضا مهرورز گیگاسری با کسب 86623 رای
8- فاطمه غیور رزم کاه با کسب 84733 رای
9- غلامرضا بصیری پور با کسب 78863 رای
10- علی اصغر شمغدری با کسب 71837 رای
11- مرتضی خادمی درج با کسب 71562 رای
به عنوان اعضای اصلی سومین دوره شورای اسلامی شهر مشهد انتخاب شده اند.
همچنین در شهر قزوین از مجموع 131109 آراء ماخوذه آقایان و خانم ها:
1- صدیقه حکمت با کسب 18581 رای
2- مریم تحسین احمدی با کسب 16257 رای
3- شهلا عطایی با کسب 15287 رای
4- عباس ظاهری با کسب 15043 رای
5- فاطمه اشدری با کسب 13401 رای
6- محمد خورشیدی با کسب 12682 رای
7- حامد کبودوند با کسب 12554 رای
8- محمد حسن خاکساران با کسب 11512 رای
9 یزدانبخش سیاهکالی مرادی با کسب 9841 رای
به عنوان اعضای سومین دوره شوراهای اسلامی شهر قزوین انتخاب شده اند.
علاوه بر این در شهر اصفهان از مجموع 40017 آراء ماخوذه آقایان:
1- عباس حاج رسولیها با کسب 90767 رای
2- کریم نصر اصفهانی با کسب 77962 رای
3- محمود محمدی با کسب 59645 رای
4- ابوالفضل قربانی با کسب 59432 رای
5- غلامرضا شیران با کسب 54176 رای
6- سیدکریم داوودی با کسب 45965 رای
7- سید ناصر رضوی با کسب 42707 رای
8- وحید فولادگر با کسب 38831 رای
9- مصطفی پسران بهبهانی با کسب 37996 رای
10- فتح الله معین نجف آبادی با کسب 37947 رای
11- علیرضا نصر اصفهانی با کسب 37866 رای
به عنوان اعضای اصلی سومین دوره شوراهای اسلامی شهر اصفهان انتخاب شده اند.
همچنین در شهر اراک از مجموع 141814 آراء ماخوذه آقایان و خانم ها:
1- زهرا آقاباقری با کسب 20701 رای
2- رضا یوسفی تبار با کسب 20255 رای
3- سید علی قائم مقامی فرد با کسب 15236 رای
4- علی رحایی با کسب 13819 رای
5- اشرف بهادری با کسب 11150 رای
6- سید عماد مولایی نسب با کسب 10360 رای
7- محمد حسن احمدی با کسب 9672 رای
8- زینب السادات کریمی با کسب 8841 رای
9- منوچهر کاظمی با کسب 8638 رای
به عنوان اعضای اصلی سومین دوره شوراهای اسلامی شهر اراک انتخاب شده اند.
هم چنین در شهر کرمان از مجموع 173654 آراء ماخوذه آقایان و خانم ها:
1- فتح الله نویدی با کسب 35846 رای
2- علی مهاجری رفسنجانی با کسب 34369 رای
3- زهرا لری با کسب 33884 رای
4- عیسی سلاجقه با کسب 28704 رای
5- کامران صنعتی با کسب 28313 رای
6- ابوالقاسم سیف اللهی ده میری با کسب 27136 رای
7- محمد سام با کسب 26227 رای
8- سید مظفر داوری با کسب 23881 رای
به عنوان اعضای اصلی سومین دوره شوراهای اسلامی شهر کرمان انتخاب شده اند.
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