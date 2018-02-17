ضرورت فعالیت پنجره واحد کارآفرینی و سرمایه گذاری در مرکزی

محمد حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت ایجاد اشتغال در جامعه و حمایت از کارآفرینی، اظهار داشت: کارآفرینی و ایجاد اشتغال امروز یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری است، در این زمینه باید آستین همت را بالا زده و به این مهم جامه عمل بپوشانیم.

وی افزود: یکی از نمونه بارز ایجاد اشتغال، تولید و کارآفرینی در شهرستان آشتیان به منصه ظهور رسیده، که علیرغم وجود مشکلات عدیده در این شهرستان، امروز شاهد آن هستیم که در کارخانه مذکور به صورت مستقیم ۲۰۰ نفر شاغل هستند آن هم در وضعیتی که تولید شرایط خوبی را ندارد، رکود حاکم است، تورم و دیگر مشکلات وجود دارد.

حسینی ادامه داد: امروز در شهرک صنعتی آشتیان ظرفیت خالی بالغ بر ۱۰۰هزار هکتار زمین آماده وجود دارد، بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در جهت تولید و اشتغال ۱۰درصد قیمت زمین به صورت نقدی دریافت و مابقی نیز بعد از تولید به صورت اقساطی وصول خواهد شد.

وی بیان کرد: شهرک صنعتی آشتیان دارای پتانسیل و زیرساخت‌های بسیار خوبی بوده و دارای امتیازاتی چون آب، برق، گاز و ...است. همچنین از موقعیت جغرافیایی مانند نزدیکی به راه‌آهن و جاده اصلی برخوردار است لذا برای کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در شهرستان‌ آشتیان را دارند همه چیز آماده و مهیا است.

نماینده مردم تفرش‌، آشتیان و فراهان در مجلس در ادامه به بحث سرمایه اشاره و تصریح کرد: اقتصاد کشور ما با توجه به شرایط رکودی، به شکل اقتصاد بانک محور است و نرخ تسهیلات شرایط سخت و مشکلات عدیده‌ای را در بحث تولید ایجاد کرده است.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم از این مشکلات عبور کنیم، امسال در بودجه سال ۹۷، با مبلغی بالغ بر ۳۰هزار میلیارد تومان، شامل ۱۵هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی و ۱۵هزار میلیارد تومان دیگر از منابع بانکی، در جهت ایجاد اشتغال و کمک به زیرساخت‌ ها اختصاص می یابد که یقینا سهم کسانی که در شهرستان‌های کوچک و در شهرک‌های صنعتی کارآفرینی می‌کنند بیشتر خواهد بود.

نماینده مردم تفرش‌، آشتیان و فراهان در مجلس با اشاره به مشکلاتی که در ایجاد اشتغال و تولید در کشور وجود دارد تصریح کرد: اگر فردی بخواهد یک اشتغال جدید ایجاد کند باید ۲۴۰مورد استعلام دریافت کند یعنی نیاز به یک یا دو سال زمان دارد که این زمان باعث می‌شود که فرد کار را رها کند و به مرحله اجرا نرسد.

وی با بیان اینکه با توجه به قانون رفع موانع تولید در استان مرکزی باید پنجره واحد ایجاد شود گفت: باید در استان مرکزی به عنوان استان صنعتی کشور این پنجره واحد را ایجاد کنیم تا کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند در استان فعالیت کنند، درگیر بوروکراسی‌های اداری نشوند. ایجاد پنجره واحد موجب می شود ظرف یک هفته استعلام‌های مختلف را پاسخ دهند تا کارآفرینان دچار رفت وآمدهای زائد و مشکل‌آفرین نباشد.

حسینی در ادامه تصریح کرد: هر فردی در شهرک های صنعتی همچون شهرک صنعتی آشتیان سرمایه‌گذاری کند بر اساس قانون پنج سال معافیت مالیاتی دارد که این موضوع امتیاز بزرگی برای سرمایه‌گذاران است، همچنین اگر کارآفرین در سال اول بتواند تعداد نیروی انسانی خود را به دو برابر افزایش دهد، از یک سال معافیت مالیاتی بیشتر بهره‌مند می‌شود و اگر در خود شهرک صنعتی فعالیت داشته باشد، دو سال دیگر معافیت مالیاتی اضافه می‌شود، که در واقع به هشت سال می رسد.

نماینده مردم تفرش‌، آشتیان و فراهان در مجلس در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به بحث اداره میراث فرهنگی شهرستان آشتیان نیز خاطرنشان کرد: شهرستان آشتیان از بناهای و آثار تاریخی متعددی برخوردار است، حدود یک سال و نیم است که به دنبال مجوز هستیم تا سرمایه‌گذار بتواند ساختمان معتمد را بازسازی کند، اما هنوز در اداره کل میراث فرهنگی استان در رفت و آمدیم و موضوع تعیین تکلیف نشده است.

وی خاطرنشان ساخت: برای حل مشکلات شهرستان آشتیان در بحث میراث فرهنگی، این آمادگی را داریم تا با حضور بخش خصوصی و بهره گیری از جامعه آشتیانی‌ها به این مساله بپردازیم.