مسئولیت اجتماعی کارخانجات، حلقه مفقوده تاثیرگذار برمحیط زیست شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رحمانی شهردار این منطقه با بیان این مطلب که منطقه۲۱، غربی ترین منطقه تهران بوده و دارای بیشترین بافت صنعتی در میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران است، گفت: به لحاظ جغرافیایی این منطقه ۲۰کیلومتر طول دارد و به لحاظ وسعت پنجمین منطقه شهر تهران محسوب می‌شود، جمعیت ساکن این منطقه حدود ۱۸۶هزار نفر است البته جمعیتی که روزانه وارد این منطقه می‌شود بسیار بیشتر از این آمار است و بنابراین در این منطقه تلفیق صنعت و سکونت امری بدیهی می نماید؛ بر همین اساس سعی بر آن بوده تا در مدیریت جدید شهری پایتخت، با تسهیل گری در جهت تحقق مسئولیت اجتماعی کارخانجات صنعتی موجود در محدوده منطقه۲۱ بتوان به تعامل هرچه بیشتر مابین فضاهای صنعتی و مسکونی کمک کرد تا از طریق این همکاری ها روز به روز شاهد بهبود وضعیت محیط زیست شهری در این منطقه باشیم.

شهردار منطقه۲۱ با اشاره به شعار سال ۱۳۹۶ "اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال"، که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی نامگذاری شده، اولویت ایجاد اشتغال برای جوانان در کشور را امری ضروری عنوان کرد و تصریح کرد: کارگروهی متشکل از مدیران کارخانجات این منطقه و شورایاران محلات سیزده گانه و شورای اصناف این منطقه جهت تدوین و تکمیل بانک اطلاعاتی جوانان و نیاز سنجی نیروی انسانی مورد نیاز صنعتگران ایجاد شده و تلاش مدیریت شهری منطقه۲۱ در جهت منتفع شدن هرچه بیشتر "شهروندان به ویژه جوانان جوایای کار"؛ از فواید حضور کارخانجات صنعتی در سطح ورودی غربی پایتخت است.

این مقام مسئول با بیان این مطلب که مردم صنایع را فقط تهدید می‌دانند، گفت: رفت و آمد ماشین‌های سنگین، ترافیک حاصل از عبور و مرور سرویس‌ها و ... آسیب‌هایی را برای مردم ایجاد کرده و متاسفانه مردم هنوز از فرصت‌های صنعت بهره‌مند نشده‌اند.

وی در ادامه افزود:‌ از آغاز به کار مدیریت شهری جدید، بازدید از صنایع منطقه۲۱ در دستور کار قرار گرفت به شکلی که هر پنجشنبه از یکی از کارخانه‌های صنعتی موجود در منطقه بازدید به عمل آمد و طی این بازدیدها تلاش کردیم حس تعلق صنعت و سکونت را در این منطقه ایجاد کنیم. همچنین بدون اینکه در شاخص‌های جذب نیروی انسانی و کارخانه‌ها دخالت کنیم با تهیه بانک اطلاعاتی از نیروی کار موجود در این منطقه و در اختیار قرار دادن آن برای کارخانه‌ها تلاش کردیم که کارخانه‌ها از این نیروی انسانی استفاده کنند تا حس تعلق مردم در منطقه ایجاد شود.

صنایع فعال در منطقه ۲۱ صنایع پاک هستند

رحمانی در ادامه بااشاره به آلودگی صنایع در منطقه۲۱ گفت: صنایعی که در منطقه ۲۱ قرار دارند همه صنایع پاک هستند و ما مجموعه ای که آلایندگی شدید داشته باشد، نداریم.

وی گفت: اما این صنایع می توانند بحث های زیست محیطی به ویژه در حوزه فاضلاب داشته باشند که ما به شدت در این حوزه ورود کرده ایم.

رحمانی اضافه کرد: از سوی دیگر قانون مشخص کرده که همه کارخانه ها باید ۲۵ درصد فضایشان را به سمت فضای سبز ببرند و این می تواند مزیت قابل توجهی باشد.

این مقام مسئول در ادامه با تاکید بر این مطلب که همجواری صنایع و مناطق مسکونی، منابع تهدید و زمینه های ایجاد فرصت را توامان با یکدیگر در پی دارد، یادآور شد: از جمله موارد تنش و تهدید می توان به آلودگی صوتی، آلودگی هوا و دفع پسماندهای صنعتی و زمینه های ایجاد فرصت نیز در قالب کارآفرینی، اشتغال زایی، مشارکت ها و پیوست های اجتماعی بررسی می شود، که تحقق شعار "منطقه۲۱؛ همجواری صنعت، سکونت و سلامت" در گرو ارتباط تنگاتنگ کارخانجات و گروه های صنعتی-تولیدی مستقر در منطقه۲۱ با مدیریت شهری این منطقه، آموزش و پرورش، سازمان فنی و حرفه ای و علی الخصوص شهروندان است تا زمینه و بستر حرفه آموزی و ترغیب شهروندان و به ویژه جوانان و دانش آموزان به انجام فعالیت فنی و تولیدی ایجاد شود و در آینده ای نزدیک شاهد اشتغال جوانان جویای کار بومی ساکن محدوده شهری ورودی غربی پایتخت در صنایع و کارخانجات منطقه۲۱ باشیم.

وی تلاش مدیریت شهری در راستای نهادینه سازی مفهوم "مسئولیت اجتماعی" در میان شرکت های عظیم صنعتی را قابل تقدیر دانست و افزود: تلاش شهرداری منطقه۲۱ گفتگو، تعامل و هماهنگی هرچه بیشتر دو فضای صنعتی و مسکونی این منطقه با یکدیگر است و شهرداری به عنوان یک نهاد تسهیل گر می بایست در این راستا اقدامات موثری انجام دهد.

رحمانی در پایان هر یک از بازدید های هفتگی خود از اماکن صنعتی و کارخانجات موجود در سطح منطقه۲۱ را جزء برنامه های شهری این منطقه دانست و یادآور شد: حمایت از کارخانجات مولد، مسئول و خدمت رسان به شهروندان این منطقه در جهت ارتقاء سطح کیفی زندگی مردم این بخش از پایتخت، از امور مهمی هستند که مورد حمایت جدی و قاطعانه مجموعه مدیریت شهری در این منطقه قرار دارد.

لازم به ذکر است، شهردار و مدیران ارشد منطقه۲۱ تا کنون از کارخانجات یخچال سازی زاگرس، قطعات یدکی کروز، پارس اگزوز، خط تولید سامسونگ، گروه صنعتی غرب استیل، گروه صنعتی چرم و کفش پارس، شرکت دژپاد، گروه تولیدی تهران مو، کارخانه رازک پلاستیک، گروه خودروسازی بهمن، شرکت پیشتاز بتن روز، شرکت داروسازی کوثر و ... بازدید کردند.