ساماندهی اشتغال و سکونت اتباع خارجی مطالبه مردم یزد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جعفری در ششمین جلسه کارگروه ساماندهی اشتغال و سکونت اتباع خارجی شهرستان یزد با بیان اینکه از نیمه دوم سال جاری با هدف ساماندهی اتباع خارجی در دو حوزه اشتغال و سکونت در سطح شهرستان این کارگروه تشکیل ‌شده است، اظهار داشت: خوشبختانه تاکنون بخش قابل‌توجهی از مصوبات اجرایی شده و بخشی دیگر نیز با توجه به اینکه در قالب یک فرآیند است در حال اجرا است.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار یزد با اعلام اینکه در قانون تنها ۵۴ عنوان شغل است که مهاجرین خارجی می‌توانند در آن فعالیت کنند، افزود: با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین تشکیل گشت مشترک از واحدهای صنفی بازدید و در این زمینه اتباع خارجی شناسایی‌شده به مراجع ذیصلاح معرفی و با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفته است.

وی خواستار اهتمام بیشتر ادارات و نهادهای مسئول در زمینه برخورد قانونی با اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی شد و تصریح کرد: انتظار داریم تا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز بهداشت، اتاق اصناف نیز به‌صورت ویژه گشت‌هایی را به این امر اختصاص دهند تا سرعت بازدید از واحدهای صنفی و ساماندهی نیروهای به کار گرفته شده افزایش یابد.

جعفری در مورد سکونت اتباع خارجی در سطح شهرستان نیز گفت: طرح ایجاد مهمانشهر در مرکز استان با توجه به امکانات و محدودیت‌ها در شورای تأمین شهرستان بررسی و نتیجه آن به شورای تأمین استان اعلام‌ شده است.