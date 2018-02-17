آمریکایی ها شجاعت عمل به تعهدات برجامی خود را داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی کیسیلیاک» معاون اول کمیته بین الملل شورای روسیه و سفیر سابق روسیه در آمریکا در نشستی درخصوص مسائل هسته ای در کنفرانس مونیخ اظهار داشت که تمام برنامه های روسیه مطابق با تعهداتی است که روسیه در چارچوب پیمان موشک های میان برد، داده است.

کیسیلیاک گفت: آمریکایی ها برای بررسی دکترین هسته ای و رویکردهای استفاده از سلاح های هسته ای هر اقدامی را انجام می دهند و ما خواهان بررسی تعهدات آمریکا به این پیمان هستیم.

وی با اشاره به موضع آمریکا در قبال برجام از آمریکایی ها درخواست کرد که شجاعت عمل به تعهدات برجامی خود را داشته باشند.

کیسیلیاک افزود: آژانس بین‌المللی انرژی هسته ‌ای، بر اساس گزارش بازرسان خود، تاکنون چند بار پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تأیید کرده است. اخیراً می‌شنویم که آمریکایی‌ها از بازنگری در توافق هسته‌ای صحبت میکنند و اگر این اقدام صورت بگیرد، ضربه‌ای جدی به حیات ساختار عدم اشاعه خواهد خورد.

این دیپلمات روس در ادامه گفت: این کار همچنین سیگنالی خیلی منفی به کره شمالی ارسال خواهد کرد ومذاکره با این کشور برای حل موضوع هسته ای اش را تحت تاثیر قرار خواهد داد.