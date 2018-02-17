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۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۳۱

السیسی: عملیات در سیناء ادامه می یابد

السیسی: عملیات در سیناء ادامه می یابد

رئیس جمهور مصر از ادامه جنگ با گروههای مسلح در سیناء تا محقق شدن اهداف آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصریون، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر از ادامه جنگ با گروههای مسلح در سینا خبر داد.

وی افزود: نیروهای ارتش و پلیس به اجرای طرح امنیتی در سیناء تا محقق شدن اهداف آن در راستای حمایت از غیرنظامیان ادامه می دهند.

این در حالی است که شبکه الجزیره از کشته شدن دو نظامی مصری در مناطق کرم القوادیس در العریش و رفح در سینا خبر داد.

شایان ذکر است که جمعه ۲۰ بهمن، ارتش مصر از آغاز عملیات گسترده علیه عناصر تروریستی در شمال و مرکز سینا، مناطق دلتا و مناطق صحرایی در غرب وادی النیل خبر داد.

سخنگوی ارتش مصر در بیانیه ای اعلام کرده بود: در چارچوب مأموریت محول شده از جانب رئیس جمهور به فرماندهی کل نیروهای مسلح و وزارت کشور برای مقابله همه جانبه با تروریسم و اقدامات جنایتکارانه، عملیات ارتش آغاز شد. هدف از این عملیات کنترل و بستن منافذ خارجی تروریسم و پاکسازی مناطقی است که تروریست ها در آن حضور دارند.

کد مطلب 4230296

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