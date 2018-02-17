امکان حل ابرچالش بیکاری در دهه آتی را از دست دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد صادق الحسینی در نخستین نشست از سلسله نشست‌های عدالت اجتماعی با موضوع «اشتغال و عدالت اجتماعی» گفت: پنجره جمعیتی ایران به معنای امکان زایش شغل به واسطه ورود جمعیت جوان از سال ۱۳۸۲ شروع شده و در سال ۱۴۲۲ بسته خواهد شد. این در حالیست که عراق و افغانستان به عنوان شرکای استراتژیک و هم پیمانان ایران، در سال ۱۴۲۰ باز خواهد شد؛ بنابراین یک پتانسیل حرکت برای توسعه اقتصادی وجود دارد.

وی با بیان اینکه تا امروز ۱۴ اسال از فرصت پنجره جمعیتی را از دست داده ایم و فرصت پنجره جمعیتی را به یک چالش برای اقتصاد تبدیل کردیم گفت: متاسفانه خالص اشتغال ایجاد شده از سال ۸۴ تا ۹۰ در کشور حدود صفر بوده در حالی که پنجره جمعیتی کشور از سال ۸۲ باز شده است. این نشان می دهد بسیاری از افراد ورود به بازار کار را به تاخیر انداختند یا اینکه از بازار کار خارج شدند.

این اقتصاددان با اشاره به جمعیت بالغ بر ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری در کشور گفت: بر اساس مطالعات مدل اقتصادی با در نظر گرفتن شرایط فعلی تا سال ۱۴۰۰ تعداد بیکاران کشور به ۵ میلیون نفر و تا ۱۴۰۶ جمعیت بیکار به حدود ۶.۵ میلیون نفر می رسد که این آمار با فرص نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد در دهه آتی با خوشبینانه ترین حالت است.

صادق الحسینی با بیان اینکه محور اشتغالزایی باید در بخش خدمات باشد گفت: در حال حاضر ۷۵ درصد از اشتغال کشور در بخش خدمات است چراکه در فلات ایران، بخش کشاورزی دیگر ظرفیت توسعه ندارد.

این اقتصاددان تاکید کرد: هدف سیاستگذاری نباید ایجاد اشتغال باشد بلکه به دلیل اینکه امکان حل ابرچالش بیکاری ار در دهه آتی را از دست داده ایم منابع و قوانین کار ما باید مبتنی بر ایجاد شغل باشد نه حفظ شغل موجود؛ ضمن اینکه باید به نرخ بیکاری بالا عادت کنیم و منابع در جهت مدیریت تبعات ناشی از بیکاری حرکت کند.