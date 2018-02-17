۳۰۰۰ دانشجوی مازندران راهی مناطق عملیاتی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام نوری عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران از آغاز عملیات فرهنگی راهیان نور دانشجویی خبر داد و اظهار کرد: از اسفند ماه امسال کاروان های دانشجویی راهیان نور با شعار" از دانشگاه تا دانشگاه، دانشجوی مومن پرچمدار پیشرفت ایران اسلامی" ، به مناطق عملیاتی ۸ سال دفاع مقدس در جنوب و جنوب غرب کشور اعزام می شوند.

نوری با بیان اینکه امسال برنامه ریزی برای حضور ۳۰۰۰ هزار دانشجوی داوطلب در کاروان های راهیان نور انجام شده است، تصریح کرد: با هماهنگی و همکاری صورت گرفته با دانشگاه ها، در تمامی شهرستان ها کاروان های راهیان نور دانشجویی به مناطق ۸ سال دفاع مقدس اعزام خواهند شد.

وی حضور دانشجویان در مناطق عملیاتی ۸ سال دفاع مقدس را موجب آگاهی و دشمن شناسی در بین قشر فرهیخته و تحصیلکرده جامعه دانست و اظهار کرد: یکی از برنامه های مهم بسیج دانشجویی تقویت اردوی راهیان نور است هر چند هر سال با استقبال زیاد دانشجویان مواجه می شویم که خارج از ظرفیت پذیرش است.

نوری تاکید کرد: دانشجویان در قالب کاروان های دانشجویی با هماهنگی و همکاری بسیج دانشجویی و معاونت های فرهنگی از نماطق جنگی، یادمان ها و نمایشگاه های متعدد بازدید خواهند کرد.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های مازندران از بازدید کاروان های راهیان نور دانشجویی از یادمان های مربوط به مازندران در دوران هشت سال دفاع مقدس خبر داد و اظهار کرد: رزمندگان دلاور مازندرانی حضوری تاثیرگذاری در مناطق عملیاتی داشتند که می طلبد جوانان نسل سومی و چهارمی از این موضوعات آگاهی یابند.

نوری با بیان اینکه یادمان هفته تپه یکی از مناطق مهم و برنامه ریزی شده برای حضور دانشجویان است، اظهار کرد: هفت تپه میعادگاه لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا در دوران دفاع مقدس است که به خون شهدا نیز متبرک شده است از این رو در نظر داریم تا کاروان های راهیان نور دانشجویی حتما از این یادمان بازدید داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: یکی از اهداف بسیج دانشجویی مازندران آشنایی دانشجویان با حماسه سازی رزمندگان مازندران است به همین خاطر برنامه ریزی شده تا از یادمان هایی همچون هفته تپه و یادمان عملیات والفحر ۸ در دستور کار بازدید کاروان های راهیان نور دانشجویی باشد.