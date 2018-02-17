خیز جنبش ۵ ستاره در پارلمان ایتالیا/ کیش پوپولیست ها به یورو

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ حنیف غفاری: انتخابات سراسری ایتالیا در ۴ مارس امسال برگزار می شود. نتایج نظرسنجی های موجود در این کشور نشان می دهد که جنبش ۵ ستاره به رهبری «پپ گریلو» خواهد توانست تعداد زیادی از کرسی های پارلمان را به خود اختصاص دهد.

البته این حزب نخواهد توانست آرای لازم (۴۰ درصد حداقلی) را برای تشکیل دولت به دست آورد. از سوی دیگر، احتمالا هیچ یک از احزاب وابسته به جریانهای راست میانه و چپ گرا در ایتالیا حاضر به ائتلاف با این حزب جهت تشکیل دولت در رم نخواهند بود. همین مسئله منجر به حضور حداکثری اعضای جنبش ۵ ستاره در پارلمان ایتالیا و عدم حضور آنها در دولت ائتلافی خواهد شد.

واقعیت امر این است که کلیت راهیابی جنبش ۵ ستاره به پارلمان ایتالیا و تبدیل شدن آن به نخستین و محبوب ترین حزب در این کشور، پیام مشخصی را به سران اروپایی مخابره می کند: اینکه جنبش ۵ ستاره در آینده ای نزدیک می تواند به قوی ترین جنبش سیاسی و اجتماعی در ایتالیا تبدیل شده و حتی به تنهایی و با جذب آرای بیشتر، تشکیل دولت دهد.

حضور جنبش ۵ ستاره در راس معادلات سیاسی و اجرایی کشوری مانند ایتالیا که سومین قدرت اقتصادی در اروپاست احتمالا خبر بدی محسوب خواهد شد. فراتر از آن، جنبش ۵ ستاره قدرت زیادی در تعیین نخست وزیر آینده ایتالیا (با توجه به کرسی هایی که در پارلمان کسب می کند) خواهد داشت.

به عبارت بهتر؛ دولت بعدی ایتالیا چاره ای جز به رسمیت شناختن جنبش ۵ ستاره نخواهد داشت. در این میان، احزابی مانند «به پیش ایتالیا» به رهبری «سیلویو برلوسکنی» نخست وزیر اسبق و جنجالی ایتالیا طی دهه های اخیر، به شدت نسبت به قدرت یافتن جنبش ۵ ستاره احساس ترس می کنند. این احساس ترس پس از برگزاری انتخابات سراسری امسال و تبدیل شدن جنبش ۵ ستاره به پرطرفدارترین جریان سیاسی و اجتماعی در ایتالیا تشدید خواهد شد.

نکته دیگر اینکه؛ اساسا بسیاری از سران و اعضای جنبش ۵ ستاره قصد ندارند جهت همکاری با دولت ائتلافی بعدی ایتالیا، با آن وارد مذاکره و معامله شوند. آنها متعقدند که رشد تصاعدی آرای جنبش ۵ ستاره و تبدیل شدن آن به قدرت مطلق در ایتالیا، مستلزم ابراز عینی مخالفت با سیاست های دو جریان راست میانه و چپ میانه است. از این رو هر گونه معامله ای که میان جنبش ۵ ستاره و دولت بعدی ایتالیا صورت گیرد، منجر به کاهش محبوبیت و تضعیف جایگاه این حزب در نزد رای دهندگان و شهروندان ایتالیایی خواهد شد.

یکی از مسائلی که اعضای جنبش ۵ ستاره پس از ورود به پارلمان پیگیری خواهند کرد، خروج از منطقه اقتصادی یورو است. جنبش ۵ ستاره معتقد است که ایتالیا باید از منطقه یورو خارج شود.

همچنین آنها خواستار اتخاذ مواضع سخت در قبال مهاجرین هستند. آنچه مسلم است اینکه جنبش ۵ ستاره برای حضور طولانی مدت خود در ایتالیا برنامه هایی خواهد داشت. همین مسئله، منجر به ترس و نگرانی جنبش ها و احزاب سنتی در رم و دیگر شهرهای ایتالیا شده است.

در تیرماه سال گذشته و در انتخابات شهرداری ها در ایتالیا، برای نخستین بار در تاریخ زنی از «جنبش اعتراضی ۵ ستاره توانست رقیب خود را شکست داده و شهردار رم شود. «ویرجینیا راجی» که تنها ۳۷ سال سن دارد، نخستین زنی است که در تاریخ طولانی رم به سمت شهردار این شهر انتخاب می‌شود.