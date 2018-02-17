به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان، سعید مازندرانی در جلسه کمیته کارشناسی بررسی طرح‌های متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغالزایی، اظهار کرد: تاکنون از محل بند الف و ب تبصره ۱۸ قانون بودجه، ۱۱ میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های اشتغالزایی در استان پرداخت شده است.

وی افزود: این تسهیلات ویژه اشتغال فراگیر است و در خصوص تسهیلات اشتغال روستایی، تاکنون ۶.۵ میلیارد تومان طرح به بانک‌ها جهت پرداخت معرفی شده است.

مازندرانی با اشاره به اینکه در بحث پرداخت تسهیلات در شروع کار هستیم، افزود: سیاست دولت در موضوع اشتغال، تسهیل سازی و برطرف کردن موانع اشتغالزایی است.

وی با تاکید بر اینکه در بررسی طرح‌ها، اشتغالزا بودن آن‌ها بیشترین اهمیت را دارد، گفت: طرح‌های تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان در کارگروه‌های شهرستانی تایید می‌شوند و طرح‌های بالای ۲۵۰ میلیون تومان برای پرداخت باید به تایید کارگروه استانی برسد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان با اشاره به کوتاه بودن زمان تا پایان سال تاکید کرد: در بررسی طرح‌ها هم سرعت و هم دقت در کیفیت آن باید لحاظ شود و بانک‌ها نیز در پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات اشتغال روستایی تا پایان سال همراهی کنند.

وی به تجربه پرداخت تسهیلات بنگاه‌های زودبازده در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: برای موفقیت و به ثمر رسیدن تسهیلات، باید کارشناسی دقیقی در بررسی طرح‌ها انجام شود.