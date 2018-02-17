به گزارش خبرنگار مهر، سیدمرتضی افقه در نخستین نشست از سلسله نشست های عدالت اجتماعی با موضوع اشتغال و عدالت اجتماعی که عصر امروز در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: معتقدم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی اصلی ایجاد شغل نیست اما می تواند یکسری از سیاست های مانع اشتغالزایی در کشور را تنظیم کند.

این استاد دانشگاه و جامعه شناس افزود: بسیاری از سیاست هایی که امروز برای حل بحران بیکاری در کشور تکرار می‌شود طی سالهای گذشته تجربه کرده ایم اما از هیچکدام عبرت نگرفته‌ایم.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در بخش دیگری از اظهاراتش درباره منابع مالی به عنوان یک راهکار توسعه اشتغال گفت: بودجه و منابع مالی هر چند شرط لازم برای اجرای سیاست های اشتغالزا است اما قطعا نمی تواند کافی باشد چرا که طی دولت های مختلف سیاست هایی همچون پرداخت وام خوداشتغالی و تسهیلات متعدد را به عنوان راهکارهای مختلف تجربه کردیم اما برغم این تخصیص منابع همچنان با ابرچالشی بنام بیکاری مواجه هستیم.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه امروز برای مقابله با بحران بیکاری شرط های کافی را رها کرده ایم افزود: امروز مشاهده می کنیم سیاست های مرتبط با اشتغالزایی در پنج برنامه توسعه ای مرتبا تکرار می شوددر حالی که شرایط نابسامان بازار کار مشخص است.

وی با تاکید بر اینکه سیاست های تولید و اشتغال نمی تواند متمرکز و ملی باشند، گفت: نمی توان تصمیمی که برای توسعه اشتغال در شهری مانند یزد گرفته می‌شود برای شهری مانند خوزستان نیز با اقلیم متفاوت اتخاذ کرد.

افقه ادامه داد: در مقطعی از زمان در شهر کوچکی بنام لالی (از شهرهای استان خوزستان) که ۹۰ درصد مردم دارای تحصیلات زیر دیپلم هستند با فشار نمایندگان مجلس، پتروشیمی احداث شد. طبیعی است در این منطقه که بخش قابل توجهی از ساکنان از سواد کافی برخوردار نیستند صنعت سرمایه بری مانند پتروشیمی نه تنها اشتغال ایجاد نمی کند بلکه با چالش مهاجرت از شهرها مواجه می‌شود.

وی افزود: مضافا بر این زمینه های غیراقتصادی اشتغالزا متاسفانه در کشور نادیده گرفته می‌شود. به طوری که در سیاست های کلان حتی خارج از دولت مشاهده می کنیم تولید، اشتغال و معیشت مردم مهم نیست. بنابراین در این شرایط نمی توان انتظار داشت که این مشکلات برطرف شود و بودجه در مواردی هزینه می‌شود که اصلا مهم نیست.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت تولید به عنوان یک سیاست اشتغالزا گفت: من به دیکتاتوری تولید معتقدم به این معنا که اگر مسئولی از تولید حمایت کرد تشویق شود و در مقابل هر فردی و یا مسئولی که منابع رونق تولید و اشتغالزایی شد تنبیه شود.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه پنجم توسعه در حوزه تولید نیشکر باید ۳۵ هزار شغل به صورت مستقیم و ۳۵ هزار شغل به طور غیرمستقیم در کشور ایجاد می شد اما امروز این هدفگذاری برنامه پنجم توسعه محقق نشده است.