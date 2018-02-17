تشییع وتدفین دوشهید گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی قوچان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی وطن پرست در نشست خبری به تشریح برنامه‌های تشییع و تدفین دو شهید گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان اشاره و اظهارکرد: پیکر مطهر شهدای گمنام باعث می‌شود تا فراموش نکنیم این کشور و این نظام مقدس با چه دشواری‌ها و جانفشانی‌هایی حاصل شده است.

وی افزود: باورمان این است که برکت حضور پیکر شهدای گمنام، اسباب تحول این واحد دانشگاهی را فراهم می‌کند و نقش فرهنگی دانشگاه را در فضای شهرستان پررنگ‌تر خواهد کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان به تلاش‌های صورت گرفته در این واحد دانشگاهی برای میزبانی از شهدای گمنام پرداخت و گفت: از سال ۸۹ که مسجد این دانشگاه ساخته شد، جانمایی مخصوص برای تدفین شهدای گمنام پیش بینی شده بود.

وی افزود:تا کنون چندین نوبت با رئیس ستاد تفحص شهدا نامه نگاری کردیم و ایشان از محل پیش بینی شده بازدید کردند تا امروز توفیق نصیب شد که میزبان پیکر ۲ شهید گمنام در فضای دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان باشیم.

وطن پرست به تشریح برنامه زمانبندی مراسم استقبال از پیکر شهدا پرداخت و گفت: یکشنبه همزمان با اذان ظهر و عصر، پیکر شهدا با همراهی گروه‌های مختلف مردم و مسئولان از مشهد به قوچان منتقل می‌شود که برنامه‌های ویژه‌ای در طول مسیر در چناران و امامزاده جلیل(ع) پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: پس از ورود پیکرهای مطهر شهدا به مسجد جامع مراسم وداع پیش بینی شده است که به صورت نامحدود، تا ساعات پایانی شب مردم می‌توانند در مسجد حضور داشته باشند.

وطن پرست به مراسم تشییع شهدا اشاره کرد وگفت: دوشنبه ساعت ۹ صبح با تشریفات نظامی ، همراهی مردم و مسئولان پیکرهای مطهر شهدا از مقابل بیمارستان شهدای قوچان تا میدان امام (ره) تشییع می‌شود و در پایان مسیر، حجت‌الاسلام دستجردی امام جمعه قوچان بر پیکر مطهر شهدا نماز اقامه خواهد کرد.

وی تصریح کرد: سپس پیکر مطهر شهدا از مقابل درب دانشگاه توسط کارکنان، اساتید، دانشجویان و آحاد مختلف مردم تا مسجد امام رضا(ع) جهت خاکسپاری منتقل می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان تصریح کرد: همچنین مراسم شام غریبان، سومین روز، هفتمین روز و چهلمین روز تدفین شهدای گمنام را برگزار خواهیم کرد.

وی در خصوص ساخت یادمان شهدای گمنام در این دانشگاه خاطرنشان کرد: متعهد هستیم در کمترین زمان ممکن بنای یادبود ساخته و قبل از سالگرد تدفین در مقابل مسجد دانشگاه نصب شود.

وطن پرست با تشریح فعالیت‌های صورت گرفته برای تدفین شهدا گفت: از هفته گذشته ۸ کمیته شامل تبلیغات، عمرانی، اجرایی، فضاسازی، فرهنگ وهنر، پشتیبانی، اداری ومالی، با حضور نماینده دانشجویان تشکیل شده است.

شایان ذکر است دو شهید گمنامی که قرار است در دانشگاه آزاد قوچان به خاک سپرده شوند ۲۰ و ۲۵ ساله بودند که در عملیات‌های کربلای ۴ و رمضان به شهادت رسیده‌اند.