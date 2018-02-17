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۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۲۵

روحانی در دیدار جمعی از جامعه پارسیان هندوستان:

همه ایرانیان باید برای ساختن ایرانی پرافتخارتر تلاش کنند

همه ایرانیان باید برای ساختن ایرانی پرافتخارتر تلاش کنند

رئیس جمهور از همه ایرانیان مقیم خارج از کشور خواست با سرمایه گذاری و انتقال دانش و فناوری و تقویت روابط و پیوندهای خود با کشورشان، برای ساختن ایرانی آبادتر، پررفاه ت و پرافتخارتر تلاش کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی شامگاه شنبه در دیدار گروهی از جامعه پارسیان (زرتشتیان هندوستان) گفت: پیشرفت کشور، پیشرفت همه ایرانیان و فرهنگ و تمدنی باستان ما است و نباید پیوندمان با نسل های گذشته را فراموش کرده و از یاد ببریم.

رئیس جمهور افزود: امروز به عنوان رییس جمهور اسلامی ایران  اعلام می کنم که بسیار علاقه مندیم که همه شما با ایران رابطه نزدیکتری داشته باشید و هنگامی که ایران برای شرکتهای بزرگ آمریکایی و اروپایی جاذب است چرا شما نباید حضوری فعال در این عرصه داشته باشید.

روحانی با اشاره به آغاز مهاجرات معکوس ایرانیان به کشور اظهارداشت: فقط از آمریکا ۴۰۰ نفر به کشور بازگشته اند و طرح های موفقی را هم به اجرا گذاشته اند و این روند باید شتاب گیرد.

در این دیدار سه تن از نمایندگان جامعه پارسیان  نیز دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را برای تقویت همکاری ها بیان کردند.

کد مطلب 4230335

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