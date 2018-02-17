همه ایرانیان باید برای ساختن ایرانی پرافتخارتر تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی شامگاه شنبه در دیدار گروهی از جامعه پارسیان (زرتشتیان هندوستان) گفت: پیشرفت کشور، پیشرفت همه ایرانیان و فرهنگ و تمدنی باستان ما است و نباید پیوندمان با نسل های گذشته را فراموش کرده و از یاد ببریم.

رئیس جمهور افزود: امروز به عنوان رییس جمهور اسلامی ایران اعلام می کنم که بسیار علاقه مندیم که همه شما با ایران رابطه نزدیکتری داشته باشید و هنگامی که ایران برای شرکتهای بزرگ آمریکایی و اروپایی جاذب است چرا شما نباید حضوری فعال در این عرصه داشته باشید.

روحانی با اشاره به آغاز مهاجرات معکوس ایرانیان به کشور اظهارداشت: فقط از آمریکا ۴۰۰ نفر به کشور بازگشته اند و طرح های موفقی را هم به اجرا گذاشته اند و این روند باید شتاب گیرد.

در این دیدار سه تن از نمایندگان جامعه پارسیان نیز دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را برای تقویت همکاری ها بیان کردند.