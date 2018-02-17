جمع آوری لباس های نامتعارف با دستوردادستان مشهد ازبرخی فروشگاه ها

مهدی لسانطوسی بعدازظهر شنبه در نشست خبری اظهارکرد: طبق آمار در صنف پوشاک دوخته مشهد ۶ هزار نفر فعال هستند که ۲ هزار نفر از آنها به علت ضرر و زیان مالی فعالیت خود را تعطیل کردند و تعداد ۱۵۰۰ واحد بهصورت استیجاری هستند.
وی با بیان اینکه در گذشته ۷ اتحادیه در این حرفه وجود داشته و تمام تلاشمان تجمیع و ادغام آنها بوده است، گفت: ۸ اسفند انتخابات دو اتحادیه تولیدکنندگان و توزیعکنندگان پوشاک را خواهیم داشت که امیدواریم در دوره جدید این دو اتحادیه هم در قالب یک اتحادیه ادغام شود.انتخابات باید دو سال قبل برگزار میشد و این تاخیر دو ساله ضعف سازمان صنعت، معدن و تجارت بوده است.
رئیس اتحادیه پوشاک مشهد بیان کرد: معتقدیم که مالیات بر ارزش افزوده از فعالان این صنف نباید گرفته شود، اما متاسفانه ظلم بزرگی به فعالان صنف پوشاک میشود و مشکلات مالیاتی از سال ۹۲ آغاز شد و علیرغم پیگیریهای مکرر شاهد بیتوجهی مسئولان و تعطیل شدن فعالیت ۹۵ درصدی بنکداران مشهد بودیم.
لسانطوسی با بیان اینکه متاسفانه در بحث نمایشگاههای بهاره موضوعاتی همچون تنظیم بازار را مطرح میکنند که هم تولید کننده، هم توزیع کننده و هم مصرف کننده متضرر میشوند و به لحاظ کیفیت هم نامطلوب است خاطرنشان کرد: قیمتها متناسب با کیفیت آن محصول دریافت نمیشود، حتی به ازای هر ۲۰ مشتری یک واحد صنفی پوشاک داریم که متاسفانه نگاه درستی از سوی مسئولان به آنها نمی شود.
وی تصریح کرد: واحدهای بازرسی اتحادیه پوشاک، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت در ایام پایانی سال بهصورت ویژه فعال خواهند بود.
رئیس اتحادیه پوشاک مشهد با تاکید بر اینکه در بحث ورود کالای قاچاق معتقدیم که کنترلها از مبادی ورودی جدیتر باشد، گفت: همانطور که در بحث عدم ورود موادمخدر کنترلهای سفت و سخت است در بحث عدم ورود کالای قاچاق هم همین کار باید انجام شود.
لسانطوسی با اشاره به اینکه تعداد برندهای خارجی در مشهد زیاد شده است، افزود: شعبههای زیادی در سمت طرقبه فعال شده است که هیچ نشانی از توجه به تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در آنها دیده نمی شود.
وی ادامه داد: مشهد دومین قطب تولید پوشاک کشور بوده، اما متاسفانه به دلیل عدم حمایتها و هزینههای زیاد تحمیلی بر فعالان این صنف شاهد فعالیتهای زیرزمینی هستیم. در بحث فروش مشهد فضاهای زیادی دارد و مجدد اعلام میکنیم که نیازی به برگزاری نمایشگاه نیست.
رئیس اتحادیه پوشاک مشهد با اشاره به اینکه صادران پوشاک را داریم، اما واحدهای صادرکننده تمایلی به معرفی شدن ندارند، خاطرنشان کرد: زیرا با افزایش مشکلات مالیاتی و بیمهای مواجه میشوند و بههمین جهت نمیخواهند که معرفی شوند.
لسانطوسی گفت: صحبتهای زیادی در بحث اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید، مبارزه با کالای قاچاق و غیره شده است، اما تنها در حد حرف بوده و وام با کارمزد ۱۸ درصد هرگز بهصرفه نیست و تولیدکننده نمیتواند جوابگو باشد.
وی افزود: گشتهای مشترک را هفتهای دو بار باحضور نماینده اماکن برگزار می کنیم و با واحدهای فاقد پروانه برخورد میشود و اگر اقدام نکنند آن واحد پلمب میشود. در بازرسیهای اخیر و با دستور دادستان مشهد لباسهای نامتعارف زیادی از برخی فروشگاه هاجمعآوری شد.
نظر شما