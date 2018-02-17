العبادی: همه کشورهای دنیا به مبارزه با تروریسم برخیزند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، حیدر العبادی نخست وزیر عراق در نشست خبری در حاشیه برگزاری نشست مونیخ گفت: عراق بستر مناسب برای سرمایه گذاری و بازسازی را آماده کرده است. چالش آتی خدمات رسانی در مناطقی است که داعش آنرا ویران کرده است.

وی افزود: عراق شاهد بزرگترین بسیج داوطلبانه ای بود که مرجعیت دینی نجف خواستار آن شد و ما موفق به وحدت ملت عراق در برابر داعش شدیم.

نخست وزیر عراق از همه کشورهای دنیا خواست که در راستای مبارزه با تروریسم و هسته های خفته آن برخیزند.

العبادی تاکید کرد: پس از غلبه بر داعش در عراق باید در منطقه نیز با آن مبارزه کرد. تفکر تروریستی نماینده دین اسلامی نیست.

وی خواستار پایان دادن به جنگهایی که منطقه را دچار بی ثباتی و فرسودگی کرده است، شد و گفت: تروریستها از حقوقی که کشورهای دموکراتیک آن را متقبل می شوند برای اجرای عملیات خود بهره می برند.