به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع، «دولت وزیری» سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز با صدور بیانیه ای اعلام کرد: از آغاز سال جاری شمسی (۲۱ مارس ۲۰۱۷) تاکنون بیش از ۲۳۰۰ تروریست داعشی در عملیات نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت های ننگرهار، کنر، جوزجان و سرپل به هلاکت رسیدند.

در بیانیه صادره از سوی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در این خصوص آمده است: ۶۰۲ نفر از این افراد سرکردگان محلی داعش بودند.

بیانیه مذکور در ادامه می افزاید: نیروهای امنیتی افغانستان همچنین در این مدت ۱۲۵۵ مخفیگاه و مواضع داعشی ها را شناسایی و هدف حمله خود قرار داده اند.

گفتنی است، در حالی تیم امنیتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه های گذشته با تشکیل جلساتی به تدوین راهبرد جدید این کشور در افغانستان اقدام کردند که از زمان تهاجم واشنگتن به این کشور در سال ۲۰۰۱؛ تعداد زیادی از غیرنظامیان در افغانستان کشته و زخمی شده و عملیات طالبان و تروریست های تکفیری- وهابی داعش در مناطقی از شمال این کشور گسترش نیز یافته است.

لازم به ذکر است، دفتر سازمان ملل در افغانستان به دنبال تحقیق درباره کشتار روستای «میرزا اولنگ» واقع در شهر «صیاد» ولایت «سرپل» در روز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه سال جاری اعلام کرد که ۳۶ غیرنظامی و افراد خارج از میدان نبرد از سوی طالبان و نیز گروهک تروریستی داعش کشته شده‌اند.