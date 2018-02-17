یکی از کوهنوردان مفقود شده گلستانی پیدا شد/عملیات جستجوادامه دارد

علیرضا صیاد در گفتگو با خبرنگار مهر از پیداشدن یکی از دو کوهنورد مفقود شده در ارتفاعات زیارت گلستان خبر داد و اظهار کرد: پس از ساعت ها جستجو و با وجود بارش باران و مه غلیظ در منطقه که موجب کاهش دید شده است، یکی از دو کوهنورد مفقود شده در منطقه پهلوان قلعه پیدا شد.

وی افزود: در حال حاضر با کمک کوهنورد پیدا شده به دنبال فرد مفقودی دوم هستیم و با جایگزینی نیروهای تازه نفس عملیات جستجو را به صورت شبانه ادامه می دهیم.

صیاد اظهار کرد: درحال حاضر ۱۲ تیم عملیاتی شامل ۴۶ نفر در حال جستجو برای کوهنورد مفقود شده هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۱۸ عصر روز جمعه مفقودی دو کوهنورد به ندای امداد جمعیت هلال احمر استان گلستان اطلاع داده شد و نیروهای امدادی بلافاصله با حضور در منطقه عملیات جستجو را شروع کردند.