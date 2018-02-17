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۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۱۵

۱۸ شهید در جدیدترین یورش جنگنده های سعودی به صعده یمن

۱۸ شهید در جدیدترین یورش جنگنده های سعودی به صعده یمن

یک منبع یمنی از شهادت شماری دیگر از زنان و کودکان و امداد رسانان در جدیدترین یورش ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها به استان صعده یمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، حملات ددمنشانه ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها به یمن ادامه دارد.

یک منبع محلی در استان صعده اعلام کرد: در حملات وحشیانه عصر امروز شنبه ۱۷ فوریه به منطقه ای از استان صعده شماری شهید شدند.

این منبع بیان کرد: در حمله به منطقه العقیق در کتاف استان صعده ۱۸ غیرنظامی که در میان آنها زنان و کودکان به چشم می خورند، شهید شدند.

منبع یمنی افزود: در میان شهیدان حملات جدید ائتلاف تحت سرکردگی سعودی به صعده، امداد رسانانی که در حال بیرون کشیدن اجساد قربانیان بودن نیز به چشم می خورند.

از سوی دیگر منابع یمنی از حمله جنگنده های سعودی به شبکه ارتباطات در مناخه در استان صعده خبر دادند.

کد مطلب 4230360

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