به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر امروز شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان اسکو ضمن تسلیت ایام فاطمیه اظهار داشت: همزمان با سالروز شهادت فاطمه زهرا (س) در چند روز آینده شهرستان اسکو میزبان سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس خواهد بود و با حضور اقشار مختلف مردم از این شهدا استقبال خواهیم کرد.

وی افزود: در آغاز فصل گردشگری و رویداد تبریز ۲۰۱۸ قرار داریم و باید با برنامه و هماهنگی لازم برای استقبال از گردشگران آمادگی لازم را داشته باشیم.

فرماندار اسکو در ادامه از اعضای ستاد خدمات سفر شهرستان اسکو خواست تا ۹برای امسال برنامه‌های متنوع و مناسبی تدارک ببینند تا بتوانیم با کمترین نقص در برنامه‌ها کرامت، شأن و منزلت گردشگران را حفظ کنیم.

محمدزاده با اشاره به ایجاد بازارچه صنایع دستی در شهر اسکو تصریح کرد: احداث این بازار در رونق کسب و کار شهرستان کمک خواهد کرد و این بازارچه صرفاً صنایع دستی وتولیدات بومی شهرستان خواهد بود.

وی با تاکید بر حفظ کرامت و حقوق شهروندی در نظام اداری از روسای ادارات خواست سعی کنند با کاهش بروکراسی اداری با حفظ ضوابط و قوانین تا حد ممکن اقدامات لازم را برای کم کردن فرایند جواب دهی انجام داده و احترام به شهروندان را در سرلوحه کارمان قرار دهیم.

محمدزاده در ادامه با تقدیر از زحمات سه و نیم ساله بخشدار مرکزی اسکو از بخشدار جدید خواست تا با لحاظ قرار دادن تفاوت‌های بخش با دیگر نقاط با جدیت تمام اولویت‌های مهم توسعه‌ای و سند تدبیر را برای نیل به اهداف در تلاش باشند.

وی با اشاره به مولد بودن روستاها در شهرستان اسکو و شاخصه‌های متفاوت بخش مرکزی افزود: خوشبختانه روستاهای بخش جزء روستاهای برخوردار می‌باشند و در سند تدبیر توسعه شهرستان از چهار هسته کلیدی، دو هسته مهم آن به بخش مرکزی مربوط بوده و یکی از آنها صنعت گردشگری و دیگری بخش کشاورزی می‌باشد.

وی در پایان گفت: روستای کندوان یک اثر در مقیاس جهانی است و مهم ترین انتظار از بخشدار مرکزی مبحث کندوان است؛ زیرا گردشگری به نوبه خود صنعت توسعه محسوب می‌شود و دومین انتظار بخش کشاورزی است زیرا دو رتبه برتر تولید گردو و گل سرخ در استان به شهرستان اسکو و بخش مرکزی تعلق دارد.

گفتنی است در پایان این جلسه از زحمات سه ساله احد ماهری با اهدای لوحی تودیع و حسن سلیمی ترکمانی به عنوان بخشدار مرکزی اسکو منصوب شد.